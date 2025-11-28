Así estará el clima HOY en México: Conagua alerta Frente Frío 16, LLUVIAS fuertes y vientos

Ciudad de México.- Comenzar el día informado sobre el clima y el tiempo es indispensable para evitar sorpresas, especialmente cuando gran parte de México vivirá cambios bruscos entre lluvias intensas, vientos fuertes y tardes calurosas. Este viernes 28 de noviembre de 2025 se perfila como una jornada con contrastes: mientras el norte mantiene condiciones estables, el sureste enfrentará un escenario más complicado por el paso del Frente Frío número 16. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío núm. 16 se extiende sobre la península de Yucatán y el sureste del país, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (especialmente en Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) así como en regiones del norte y este de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

En áreas de Puebla y en otras regiones veracruzanas, el potencial se eleva a lluvias muy fuertes, mientras que estados como Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán episodios fuertes acompañados de chubascos. Las condiciones también alcanzarán a parte del noreste y del altiplano, con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, además de zonas de Tlaxcala, Estado de México (Edomex), Guerrero y Michoacán.

Para Guanajuato, Ciudad de México (CDMX), Morelos, Jalisco y Colima, se prevén únicamente lluvias aisladas. Este sistema invernal viene acompañado de una masa de aire polar que impulsa un evento de Norte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos vientos disminuirán por la tarde, pero se mantendrá el ambiente más fresco en el sureste y la península.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 9 estados de #México.



En contraste, el noroeste del país presenta un escenario mucho más tranquilo. En Sonora y Sinaloa dominará el cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvias, con una mañana fresca a templada y frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, el ambiente pasará de templado a cálido en Sonora y será caluroso en Sinaloa. El viento provendrá del oeste entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a 35 kilómetros por hora.

Hacia el final del día, el Frente Frío arribará al mar Caribe y dejará de influir en el territorio nacional; sin embargo, el ingreso de humedad del Pacífico mantendrá lluvias y chubascos dispersos en regiones del occidente, centro y sur del país. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)