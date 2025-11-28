Ernestina Godoy asume la Fiscalía Especial de Control Competencial tras dejar la Consejería Jurídica

Ciudad de México.- Este pasado jueves 27 de noviembre de 2025, Ernestina Godoy Ramos, abogada y servidora pública mexicana que se desempeñaba como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó su renuncia al cargo. Hace algunos minutos sorprendió al confirmar que ahora su labor en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo será como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

En el comunicado, la exdiputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012 a 2015) agradeció a la presidenta por la confianza depositada en ella al iniciar su anterior puesto, el cual asumió el 1 de octubre de 2024. Además, expresó sentirse honrada por formar parte de la Cuarta Transformación, recordando que es miembro fundadora del Movimiento Regeneración Nacional.

"Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo. Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos", aseveró en el escrito.

Confirmó la noticia a través de sus redes sociales

Nuevo puesto

La novedad es que, a partir de ahora, Godoy Ramos estará al frente de la Fiscalía Especial de Control Competencial, siendo su función principal la de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República. Cabe aclarar que justo ayer presentó su renuncia el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, luego de que Sheinbaum Pardo le ofreciera el puesto de embajador en un país aliado de México.

En su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria señaló que todavía no puede revelar el destino específico, aunque confirmó que la carrera de Gertz Manero tomará otro rumbo: "Del fiscal… bueno, le ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada, y él aceptó esta propuesta".

