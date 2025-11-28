Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2865 de la Lotería Nacional HOY viernes 28 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 28 de noviembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2865, el cual festeja los 49 años de la Revista del Consumidor; conoce aquí a los ganadores y todos los detalles de este concurso.

De acuerdo con la Lotería Nacional, este billete muestra que la Revista del Consumidor es un referente en México en materia de educación, orientación y defensa de los derechos de las personas consumidoras. "Publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esta revista nació en 1976 con el propósito de ofrecer información veraz, útil y accesible para fortalecer el poder de decisión de quienes consumen bienes y servicios en el país", dice el comunicado de la dependencia.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2865

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui