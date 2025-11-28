Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2865 de la Lotería Nacional HOY viernes 28 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 28 de noviembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2865, el cual festeja los 49 años de la Revista del Consumidor; conoce aquí a los ganadores y todos los detalles de este concurso.
De acuerdo con la Lotería Nacional, este billete muestra que la Revista del Consumidor es un referente en México en materia de educación, orientación y defensa de los derechos de las personas consumidoras. "Publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esta revista nació en 1976 con el propósito de ofrecer información veraz, útil y accesible para fortalecer el poder de decisión de quienes consumen bienes y servicios en el país", dice el comunicado de la dependencia.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2865
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui