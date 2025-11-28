Segob acuerda con transportistas para levantar bloqueos, así se elegirá al nuevo fiscal de la FGR y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 28 de noviembre, te informamos sobre el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y los trasportistas para levantar los bloqueos carreteros en el país.

Fiscalía de Michoacán busca al jefe de escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una orden de aprehensión en contra del coronel José Manuel Jiménez Miranda, quien fungió como jefe de escoltas del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el mando policiaco se encuentra prófugo de la justicia.

Senado abre convocatoria para elegir al nuevo titular de la FGR

El Diario Oficial de la Federación publicó el día de hoy viernes 28 de noviembre de 2025 la convocatoria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), esto tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Productores y transportistas levantan bloqueos en carreteras tras acuerdo con la Segob

Tras cuatro días de bloqueos en varias carreteras, aduanas y diversos cruces de toda la nación, productores y transportistas llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual permitió retirar de inmediato los bloqueos y que las vías comenzaran a operar con normalidad en todo el país.

