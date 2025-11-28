Segob detalla acuerdos con TRANSPORTISTAS que permitieron retirar BLOQUEOS carreteros

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 28 de noviembre, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el conflicto con transportistas y agricultores que mantuvo bloqueos en carreteras, casetas y aduanas del país durante los últimos días está próximo a resolverse, luego de los acuerdos alcanzados en la reunión que sostuvo su dependencia día de ayer, jueves 27.

La titular de la Segob explicó que el encuentro permitió avanzar en temas clave como seguridad en las carreteras, atención al campo y ajustes a la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Afirmó que los acuerdos logrados ya permitieron que los bloqueos fueran retirados y que las vías comenzaran a operar con normalidad en distintos puntos del país.

“Ya estamos de salida de este conflicto”



Reunión de más de 13 horas y acuerdos inmediatos

Rodríguez detalló que la Segob instaló mesas de diálogo con transportistas y organizaciones del campo para revisar peticiones relacionadas con apoyos agrícolas, ordenamientos de agua y medidas de seguridad para operadores. Destacó que parte de la reunión se centró en informar cómo se entregarán los programas federales y las fechas en que la Secretaría de Agricultura visitará distintos estados para atender demandas directamente con los productores.

Subrayó que los apoyos serán otorgados de manera directa, sin intermediarios, reiterando que el Gobierno Federal no entregará recursos a organizaciones, pues en administraciones pasadas parte de esos fondos no llegaban a los beneficiarios.

Además, informó que en la Cámara de Diputados se instaló una mesa especial sobre la Ley General de Aguas para aclarar inquietudes, brindar observaciones y atender dudas sobre las modificaciones que se analizan a este ordenamiento.

Sheinbaum respalda acuerdos y critica privilegios en uso del agua

En esta misma intervención, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el tema. Señaló que el agua debe ser un derecho y no un privilegio ni una mercancía. Asimismo, afirmó que su gobierno no entregará recursos a organizaciones y reiteró que la distribución de apoyos será directa, dejando atrás prácticas del "pasado neoliberal".

Nosotros no damos recursos a las organizaciones, eso es del pasado neoliberal. Los líderes se quedaban con una buena parte del recurso; ahora los apoyos se entregan de manera directa", subrayó la mandataria.

Bloqueos concluyen tras cuatro días de afectaciones

Los bloqueos impulsados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas se mantuvieron durante cuatro días, generando afectaciones al libre tránsito y retrasos en la circulación de servicios de emergencia. Tras la reunión del jueves, los dirigentes regresaron a la Segob para reanudar el diálogo con funcionarios federales y de Conagua, en un encuentro que se prolongó por más de 13 horas.

Al cierre de la jornada, el Gobierno federal confirmó que los manifestantes accedieron a levantar los bloqueos de manera inmediata y anunció la instalación de tres mesas permanentes: una para seguridad en carreteras, otra para temas de agua y una más enfocada en las problemáticas del campo.

Con los acuerdos ya en marcha, Rosa Icela Rodríguez aseguró que "ya estamos de salida en este conflicto" y que continuará la atención directa a agricultores y transportistas en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'