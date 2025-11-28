Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 28 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Iztapalapa, a las 08:00 horas, se concentrarán los trabajadores de los Centros Integrales de Atención a Personas en Situación de Calle en el Centro de Asistencia e Integración Social Coruña, en Av. Canal de Garay y Sabadell, Colonia Ampliación Bellavista. Exigen mejoras laborales y un alto al acoso laboral y el maltrato de género. Se espera un aforo de aproximadamente 30 personas.

Ahora bien, un poco más tarde, en punto de las 09:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán miembros del Movimiento Nueva Aztlán en las Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas, en Av. Niños Héroes y Dr. Lavista, Colonia Doctores. Se manifestarán en defensa de dos inmuebles ubicados en Dr. Andrade y Niños Héroes, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, para la construcción de vivienda asequible.

Tráfico en CDMX hoy 28 de noviembre

Por su parte, alrededor de las 16:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Palacio Nacional. El propósito de la 134ª Acción Global por Ayotzinapa y México es realmente exigir al Estado mexicano Verdad, Justicia y Cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

??uD83DuDE98 Servicios de emergencia acuden a laborar por volcadura sobre Av. San Jerónimo y Cerrada Canoa, colonia Progreso Tizapán, @AlcaldiaAO.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/Bj9jqetMYI — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 28, 2025

Finalmente, en la alcaldía Benito Juárez, Trabajadores del Cine por Palestina México se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Av. México Coyoacán #343, Colonia Xoco. Se trata del Encuentro de Cine por Palestina en México, en el cual se busca reflejar el esfuerzo colectivo de trabajadores del cine en el país por ofrecer un espacio de solidaridad con la lucha por la liberación de Palestina.

Fuente: Tribuna del Yaqui