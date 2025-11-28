VIDEO: 'Perrito' causa caos en la Línea 2 del Metro y moviliza a las autoridades de CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 28 de noviembre de 2025, usuarios de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrentaron percances en su camino a la escuela o el trabajo: Un perro logró burlar la seguridad del transporte e ingresó a las vías. Esto desató una serie de maniobras de rescate que provocaron demoras de hasta 30 minutos, trenes detenidos por lapsos prolongados y estaciones completamente saturadas.

Desde las primeras horas de este viernes, pasajeros comenzaron a reportar, mediante redes sociales, que el avance de los trenes de la también llamada 'Línea Azul' era inusualmente lento, con unidades detenidas entre ocho y 12 minutos en cada estación. Incluso, algunos usuarios señalaron que el recorrido entre Toreo y Popotla les tomó más de 20 minutos sin avanzar con normalidad.

En estaciones como Hidalgo, una de las más transitadas del sistema, las imágenes compartidas en redes sociales mostraban andenes abarrotados y filas que no se movían, situación que aumentó la molestia de los pasajeros que intentaban llegar a tiempo a sus destinos.

Rescate del perrito: el origen de las demoras

De acuerdo con el STC, las complicaciones derivaron de un operativo especial para localizar a un perro que corrió entre las vías de la Línea 2. Las autoridades explicaron que tardaron casi una hora en ubicarlo debido a que el animal avanzaba constantemente entre túneles y estaciones, lo que obligó a implementar protocolos de baja velocidad en toda la línea para evitar un accidente.

Personal realiza maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 2; por ello, la marcha es lenta. En cuanto concluya el operativo, se restablecerá la circulación de los trenes".

La aclaración llegó luego de que muchos usuarios preguntaran si había estaciones cerradas, aunque el STC confirmó que todas operaban con normalidad, pero con paso reducido. Al final, la circulación de los trenes se reanudó, mientras que las autoridades señalaron que el canino está fuera de peligro.

El perrito fue rescatado por las autoridades capitalinas. Foto: Facebook

¿Qué hacer si un animal ingresa a las vías del Metro?

Cuando un perro u otro animal accede a las vías del Metro, el STC activa un protocolo para evitar accidentes. Estos son los pasos que se recomiendan para la ciudadanía:

No intentar rescatarlo por cuenta propia. Ingresar a las vías pone en riesgo la vida del usuario y puede causar más retrasos o accidentes. Avisar de inmediato al personal del Metro. Se debe informar a policías, taquilleras o elementos de vigilancia de la estación para que activen el protocolo correspondiente. Mantener distancia del borde del andén. Durante las maniobras de rescate, los trenes disminuyen la velocidad y pueden detenerse de forma abrupta. 4. Evitar la desinformación. Usar los canales oficiales del STC para conocer el estado de la línea, sin difundir rumores sobre cierres o fallas no confirmadas. Respetar las indicaciones del personal. En caso de saturación en andenes, seguir las instrucciones para evitar empujones o situaciones de riesgo.

