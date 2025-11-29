Clima HOY sábado en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- ¿Tienes planeada alguna actividad al aire libre este sábado 29 de noviembre de 2025 en la noche? Si es así, es mejor que conozcas cuál es el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias, así como fuertes rachas de viento. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, durante esta noche de sábado 29 de noviembre, los canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico provocarán intervalos de chubascos en varias regiones. Además, el frente frío número 17 también ocasionará lluvias aisladas.

Se mantendrá ambiente de #Frío a #Gélido durante esta noche y la madrugada del domingo.



Puedes consultar el #Pronóstico completo en ??https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/DgpK2UXV6n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 29, 2025

¿Dónde lloverá este sábado 29 de noviembre de 2025?

Intervalos de chubascos en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas y Quintana Roo

Lluvias aisladas en:

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento)

Jalisco

Colima

Estado de México, además de viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Lluvias aisladas en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí (región Huasteca), además de rachas fuertes de viento y probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila (norte).

En los estados o regiones que no se mencionan, no hay probabilidades de lluvia para esta noche.

¿En qué regiones del país habrá lluvias para mañana 30 de noviembre de 2025?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Huasteca Alta).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

uD83EuDD76 ¡Abrígate bien! Te informamos el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para mañana domingo en el territorio nacional. pic.twitter.com/ns1JyTWq4Z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua