¿Hay Contingencia Ambiental HOY? Programa Hoy No Circula del SÁBADO 29 de noviembre

Ciudad de México.- El último sábado de noviembre llega con reglas específicas para quienes circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Aunque este día suele tener una aplicación distinta dentro del programa Hoy No Circula, es importante revisar qué vehículos podrán transitar sin restricciones y cuáles deberán permanecer detenidos.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) recordó que este esquema busca disminuir la contaminación generada por automóviles y motocicletas, por lo que su operación se ajusta conforme al calendario, los hologramas de verificación y las medidas anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué es y cómo opera el programa Hoy No Circula?

Este programa se aplica de manera regular de lunes a sábado, entre las 5:00 y las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex). Las restricciones se definen por tres criterios centrales:

Color del engomado

Último dígito de la placa

Tipo de holograma de verificación

Los vehículos foráneos con placas extranjeras también deben cumplir con las restricciones, pues no pueden circular de lunes a viernes entre las 5:00 y 11:00 horas, además de estar limitados todos los sábados.

¿Qué pasa cuando hay un quinto sábado en el mes?

La CAMe recordó que, cuando el calendario marca un quinto sábado, las reglas del programa cambian. En esta ocasión, el sábado 29 de noviembre de 2025, la mayoría de los vehículos podrán circular sin limitaciones adicionales. No obstante, hay excepciones importantes que se mantienen activas.

Autos que NO podrán circular este sábado 29 de noviembre

A pesar de la flexibilidad del quinto sábado, estos vehículos deberán permanecer sin transitar entre las 5:00 y las 22:00 horas:

Vehículos con holograma 2, que no circulan ningún sábado del año.

Vehículos con placas extranjeras, restringidos todos los sábados.

El #HoyNoCircula de hoy uD835uDE00uD835uDDEE´uD835uDDEFuD835uDDEEuD835uDDF1uD835uDDFC 29 uD835uDC1DuD835uDC1E noviembre para la #ZMVM es para:

uD83DuDEABVehículos con uD835uDDF5uD835uDDFCuD835uDDF9uD835uDDFCuD835uDDF4uD835uDDFFuD835uDDEEuD835uDDFAuD835uDDEE uD835uDFEE.

?uD835uDDD8uD835uDE05uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDE01uD835uDDFCuD835uDE00: vehículos eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1.

¿Qué autos SÍ podrán circular este sábado 29 de noviembre?

La Sedema indicó que estos vehículos tienen permitido transitar en toda la ZMVM:

Vehículos con holograma 1, sin importar la terminación de placa, ya que el quinto sábado no aplica su restricción ordinaria.

Autos con hologramas 00 y 0, que están exentos.

Vehículos eléctricos e híbridos, libres de cualquier limitación.

En conclusión, este fin de semana habrá mayor facilidad para circular en la CDMXy el Edomex, salvo para quienes cuentan con holograma 2 o placas extranjeras. El resto de los conductores podrá desplazarse sin contratiempos. ¡Disfruta de tu jornada!

