Pronóstico del clima en México: Así afectarán los Frentes Fríos y las HELADAS hoy

Ciudad de México.- En gran parte del país, este sábado se reportarán condiciones climáticas que cambiarán rápidamente, por lo que es importante revisar el pronóstico antes de realizar actividades al aire libre. Aunque muchos estados amanecerán con frío intenso, otros enfrentarán calor significativo e incluso riesgo de vientos fuertes. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información que debes conocer.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire polar que acompañó al Frente Frío número 16 comenzará a perder intensidad, pero seguirá provocando ambiente muy frío a gélido, especialmente en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Se esperan heladas al amanecer en áreas serranas de:

Chihuahua

Durango

Baja California

Sonora

Zacatecas

Tlaxcala

Puebla

Estado de México (Edomex)

Así será el clima en México este sábado. Foto: Conagua

Mientras que entidades como Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca también registrarán temperaturas bajas.

En contraste, durante la tarde prevalecerán temperaturas máximas de 35 a 40°C en regiones del Pacífico como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estados como Baja California Sur, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, las máximas alcanzarán entre 30 y 35 °C, lo que podría generar ambiente caluroso en ciertas zonas.

Además, varios sistemas atmosféricos generarán condiciones inestables. Canales de baja presión combinados con humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe propiciarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste, con previsiones de precipitaciones fuertes en Quintana Roo. También se anticipan lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tamaulipas y otras regiones del Golfo.

En tanto, el nuevo Frente Frío número 17 avanzará por el norte del país y, junto con una línea seca, originará vientos intensos en Coahuila y Nuevo León, donde existe la posibilidad de formación de torbellinos, sobre todo en el norte coahuilense. De igual forma, en el istmo y golfo de Tehuantepec persistirán rachas de 50 a 70 kilómetros por hora que disminuirán hacia la noche.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, pues las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica, mientras que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)