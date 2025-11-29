Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 29 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 29 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Magdalena Contreras. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

La única marcha del día ocurrirá alrededor de las 16:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, con integrantes de la Coordinación General de Solidaridad con Palestina, quienes iniciarán su recorrido en el Hemiciclo a Juárez, y su destino será la Embajada de Estados Unidos. En el marco de la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, realizarán una marcha por la justicia, la dignidad y la libertad de Palestina.

De igual forma, en la mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Magdalena Contreras habrá una manifestación en la Plaza Cívica Unidad Independencia, Calz. de Quetzalcóatl y Blvd. Adolfo López Mateos, colonia Unidad Independencia IMSS. El alcalde en la Magdalena Contreras presentará ante la ciudadanía su Primer Informe de Gobierno, en el que expondrá los avances y resultados alcanzados en materia de seguridad, programas sociales, infraestructura urbana y desarrollo comunitario durante su gestión al frente de la demarcación.

Tráfico en CDMX hoy 29 de noviembre

De hecho, en punto de las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo La Comuna 4:20 se reunirá en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos; evento político-cultural Line Up con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, fomentando el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos.

uD83DuDE97uD83DuDE99uD83DuDE95Tránsito lento al sur de Calz. de Tlalpan, desde Av. Río Churubusco hasta Av. Miguel Ángel de Quevedo. uD83DuDD00Alternativas viales: División del Norte y Canal de Miramontes.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/LfMpKtX2nJ — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 29, 2025

Finalmente, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se manifestarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el marco de la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, realizarán una acción colectiva para exigir un alto a la guerra en Gaza y el fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos.

