Calendario de pagos de Pensión del Bienestar en noviembre: ¿Qué día te pagan 6,200 pesos?

Ciudad de México.- Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de noviembre 2025 por letra y para que nadie se quede sin cobrar; acá te mostramos todas las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a recibir su apoyo económico de 65 y más y de Madres Solteras Trabajadoras durante este mes.

Oficialmente, la Secretaría de Bienestar comenzó con los últimos pagos de 2025 de la Pensión del Bienestar el viernes 31 de octubre, según confiaron algunos beneficiarios, que son los primeros en la lista en recibir su dinero. Durante el mes de noviembre se hará el último pago de las Pensiones del Bienestar de este año, que corresponde al bimestre noviembre- diciembre.

Aunque de manera oficial la dependencia comenzará con los depósitos el lunes 3 de noviembre, según lo publicado por Infobae, algunos beneficiarios ya vieron reflejadas en sus cuentas el depósito. De acuerdo con el esquema habitual del programa, los primeros beneficiarios en recibir el pago serán aquellos cuyo primer apellido comience con la letra 'A', como lo suele establecer el calendario de la Secretaría de Bienestar.

Posteriormente, se continuará de forma escalonada por orden alfabético, hasta cubrir a todos los inscritos. Cada programa cuenta con un apoyo económico diferente, pero los montos varían entre los 3 mil y 6 mil 200 pesos bimestrales. Este apoyo se entrega mediante las tarjetas del Banco del Bienestar y si existen dudas respecto a si ya se recibió el dinero, se puede consultar la información mediante varios canales.

Cómo saber si ya cayó el dinero de la Pensión del Bienestar:

1. Aplicación del Banco del Bienestar

Se puede descargar la aplicación del Banco del Bienestar en el teléfono celular.

Acepta los términos y condiciones y proporciona el número de teléfono celular.

Ingresa los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP del cajero.

Genera y confirma una contraseña segura.

Inicia sesión y podrás verificar el saldo y movimientos.

2. Por teléfono

Llama a la Línea del Bienestar al 800 900 2000.

Selecciona la opción de consulta de saldo.

Ingresa los 16 dígitos de la tarjeta y tu año de nacimiento para que te proporcionen el saldo de tu tarjeta.

Otra opción es mediante un cajero automático del Banco del Bienestar, pero para esto es necesario salir de casa.

En septiembre de 2025, la Secretaría del Bienestar había anunciado que las personas que se registraron en agosto no recibirán el monto de la pensión debido a que su tarjeta se hallaba en trámite. Se espera que para el depósito del bimestre noviembre-diciembre estas personas ya reciban la cantidad correspondiente, por lo que vale la pena que consulten su saldo.

