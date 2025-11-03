Clima HOY en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico completo

Ciudad de México.- ¿Tienes planeada alguna actividad al aire libre este lunes 3 de noviembre de 2025 en la noche? Si es así, es mejor que conozcas cuál es el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche de lunes 3 de noviembre, el frente frío número 12 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en varias regiones como:

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte, este y noreste)

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en:

Chiapas (noroeste)

Tabasco (oeste)

Chubascos en:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Así como lluvias aisladas en:

San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca)

Nuevo León (centro y sur)

Tamaulipas (centro y sur).

Además, la Conagua está advirtiendo una masa de aire frío que va a mantener un ambiente frío en el norte, noreste, centro y oriente del país, con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central; asimismo, generará descenso de temperaturas en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generarán chubascos dispersos con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; así como lluvias aisladas en Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Valle de Tulancingo), Veracruz (región Huasteca Alta) y Estado de México.

¿Hay pronóstico de lluvias para mañana 4 de noviembre?

Según las autoridades del clima, se esperan las siguientes condiciones:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros (mm)): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este).

(50 a 75 milímetros (mm)): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

(25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.

(5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua