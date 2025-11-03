Frente frío 12 y evento de 'Norte' provocarán LLUVIAS en México HOY lunes 3 de noviembre

Ciudad de México.- Las condiciones climáticas en México de este lunes 3 de noviembre de 2025 estarán dominadas por el Frente Frío número 12, que continúa estacionado sobre la Península de Yucatán e interactúa con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, provocando inestabilidad atmosférica en varios estados. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema generará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las zonas más afectadas por precipitaciones intensas serán Los Tuxtlas y la región Olmeca en Veracruz; el este y noreste de Oaxaca; el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente de frío a muy frío al amanecer en estados del norte y centro del país, con heladas en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Las temperaturas más bajas se esperan en partes altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México (Edomex), donde los valores podrían descender de -5 a 0°C.

Por la tarde, el ambiente cambiará radicalmente en el norte y occidente, con temperaturas máximas de 35 a 40°C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas. También se mantendrá el calor en Baja California Sur y el suroeste de Chihuahua y Durango. En estados del Golfo y sureste como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas llegarán a 35 °C, aunque acompañadas de humedad y sensación térmica elevada.

En el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, continuará el evento de 'Norte', con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3.5 metros de altura, sobre todo en las costas de Oaxaca y Chiapas. En Veracruz, los vientos oscilarán entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que en Tabasco y la Península de Yucatán alcanzarán los 35 a 50 kilómetros por hora, acompañados de oleaje de hasta 2.5 metros. Estas condiciones disminuirán gradualmente durante la noche.

Por otro lado, la entrada de aire húmedo del Pacífico y el Golfo de México favorecerá chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y regiones del centro de Veracruz, mientras que en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (Edomex) podrían presentarse lluvias ligeras. En contraste, el noroeste y norte del país conservarán baja probabilidad de precipitación, con cielo mayormente despejado y viento moderado.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes de este lunes podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de reducción de visibilidad en carreteras. Asimismo, los vientos intensos podrían ocasionar caída de árboles o anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones en áreas costeras y serranas. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)