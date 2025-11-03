Gonzalo Celorio, escritor mexicano, gana Premio Cervantes 2025

Ciudad de México.- El mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado este lunes 3 de noviembre con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125 mil euros, "por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana".

El escritor mexicano Gonzalo Celorio

Créditos: Internet

El jurado del galardón, que fue dado a conocer hace unos minutos en España por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señaló que el premio "conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida". "Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", señala el jurado, del que han formado parte los dos últimos ganadores del Cervantes, los españoles Álvaro Pombo (2024) y Luis Mateo Díez (2023).

En sus libros "resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores". "Celorio representa la figura del escritor integral: Creador, maestro y lector apasionado", además de ser el "constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta. La de la palabra que piensa, siente y perdura", agrega el fallo.

?? ÚLTIMA HORA | El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025



Narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea, Celorio es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas y está especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde 1974 ha impartido clases en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México, además de haber dirigido la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 1998 y 2000.

Actualmente, es profesor de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dirige la cátedra extraordinaria 'Maestros del Exilio Español'. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que fue su director (2019-2023), y también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas 'Amor propio', 'El viaje sedentario', 'Y retiemble en sus centros la tierra', 'El metal y la escoria' o 'Mentideros de la memoria', así como los ensayos 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subversivos'.

"Su obra, caracterizada por la erudición, el rigor estilístico y la reflexión sobre la memoria, la identidad y la tradición literaria hispanoamericana, lo sitúa entre los autores más relevantes de la literatura mexicana actual", destaca un comunicado del Ministerio de Cultura español.

Fuente: Tribuna del Yaqui