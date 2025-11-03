México se pronuncia sobre romper relaciones con Perú; la SRE "rechaza la decisión unilateral"

Ciudad de México.- Después de que el canciller de Perú, Hugo de Zela, informó que el Gobierno de Perú este lunes 3 de noviembre de 2025 ha roto relaciones con México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México lamenta y rechaza la decisión unilateral, esto tras el otorgamiento de asilo diplomático en favor de la exprimera ministra Betssy Chávez Chino, quien está acusada de Golpe de Estado, el cual fue encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Mediante un comunicado, la SRE compartió que México otorgó asilo a Chávez Chino "en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú son Parte". La información señala que la exprimera ministra señala que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023.

"La decisión de otorgar asilo diplomático a la señora Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio", expresó la SRE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que por eso mismo rechaza la decisión unilateral del Perú, al considerarla como "excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú". Cabe señalar que Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de rebelión, por lo que la Fiscalía de Perú está pidiendo 25 años de prisión por su participación en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.

La SRE señaló que México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos y brindar protección a personas perseguidas por razones políticas. "Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias".

Fuente: Tribuna del Yaqui