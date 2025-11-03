Revelan nuevos VIDEOS del MOMENTO EXACTO del asesinato de Carlos Manzo

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, mostró nuevos videos sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, como parte de las investigaciones que realizan las autoridades estatales sobre el magnicidio. El material difundido muestra el recorrido del agresor previo al asesinato, su acercamiento al lugar donde se encontraba Manzo y el momento en el que abrió fuego contra el edil.

En el primer video, se aprecia al homicida saliendo de un establecimiento portando una sudadera blanca con capucha y dirigiéndose hacia la Plaza Morelos, el principal punto donde se realizan actividades públicas en Uruapan. Después, en un segundo clip, el sujeto va acercándose hacia el altar de la Catrina, exhibida en el lugar y donde estaba Carlos Manzo inaugurando el Festival de las Velas.

uD83DuDEA8 Revelan nuevos videos del momento exacto del atentado contra Carlos Manzo



En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, mostró nuevos videos sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, como parte de las investigaciones que realizan las… pic.twitter.com/ALv4QxYbdO — Político MX (@politicomx) November 3, 2025

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que el presunto asesino del alcalde de Uruapan tendría entre 17 y 19 años de edad, según pruebas periciales. Durante una conferencia junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal afirmó que el agresor, que fue abatido, aún no es identificado, pero que se realizan pruebas al cuerpo.

"De acuerdo a la necropsia y las evaluaciones que hay por parte de las áreas periciales, el rango de edad que señalan habla que era una persona de edad entre 17 y 19 años de edad", informó Torres Piña. El fiscal mostró videos del momento del asesinato en los que se ve el trayecto que realizó el joven agresor.

ASESINO APARECIÓ EN TRANSMISIÓN EN VIVO

El hombre que disparó contra Carlos Manzo fue captado por la cámara que transmitía en vivo desde el perfil del alcalde de Uruapan . Al sicario le tomó alrededor de 15 segundos acercarse. Tan solo un par de versos de la canción La Llorona. pic.twitter.com/DWVbaFWRK6 — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) November 3, 2025

La prueba de rodizonato de sodio realizada al cuerpo del presunto agresor dio positiva. Para cometer la ejecución utilizó un arma 9 milímetros que había sido utilizada en dos eventos criminales previos. El fiscal agregó que el cuerpo del joven dio positivo a la ingesta de metanfetaminas y mariguana. Pidió a la ciudadanía compartir información para lograr la identificación del asesino.

Momentos después de ser atacado a balazos el alcalde Carlos Manzo Rodríguez. fue grabado este video difundido por "La Nota Roja". aquí lo reproducimos. pic.twitter.com/ptZoHyxJRd — NDL Noticias (@ndl_noticias) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui