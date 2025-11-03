Sheinbaum habla del asesinato de Carlos Manzo, desaparece expresidente de Michoacán y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca la semana de la mejor manera, que es manteniéndote informado sobre los acontecimientos que están marcando la agenda a nivel nacional. Si no quieres perder mucho tiempo para leer las noticias más importantes que ocurrieron este lunes 3 de noviembre en territorio mexicano, quédate a ver este Tribuna Top 3 México. En la edición de hoy, esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Trump alista plan para enviar tropas a México a combatir a cárteles

De acuerdo información extraoficial, el Gobierno de Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío de tropas y oficiales a México para combatir al crimen organizado; según las fuentes, ya comenzaron las primeras etapas del entrenamiento para una misión que contempla incursiones vía terrestre.

Fiscalía emite ficha de búsqueda por desaparición de expresidente de Zinapécuaro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda con el objetivo de localizar al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue visto por última vez en el municipio de la Ciudad Hidalgo; está ficha se da a días del homicidio de Carlos Manzo en el mismo estado.

Sheinbaum promete justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan

Este lunes 3 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre; la mandataria afirmó que las autoridades federales ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.

