Sheinbaum promete justicia por asesinato del alcalde de Uruapan: "No habrá impunidad"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 3 de noviembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Aseguró que no habrá impunidad en el caso y que las autoridades federales ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y detener a los responsables.

Este polémico homicidio provocó que la agenda presidencial fuera modificada para dar prioridad al caso. En la conferencia, estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, quienes ofrecieron información sobre los avances preliminares del operativo desplegado en Michoacán.

En su intervención, Sheinbaum Pardo calificó como "condenable, cobarde, vil homicidio, a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan". Señaló que el Gobierno de México ya envió "solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos". Apuntó que el día de ayer estuvo en contacto con la familia del alcalde asesinado y que se están haciendo todas las investigaciones, "ademas de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento [del homicidio]".

Se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se les está dando todo el apoyo que requiere por parte del Gabinete de seguridad. Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino que no esté ejecución", apuntó la presidenta de México.

Sheinbaum reiteró su compromiso con la estrategia nacional de seguridad, la cual, dijo, se basa en cuatro ejes:

La atención a las causas que generan la violencia El fortalecimiento de la Guardia Nacional La inteligencia y la investigación La coordinación entre corporaciones estatales, municipales y la Fiscalía General de la República (FGR)

En su mensaje, la presidenta criticó las posturas que han exigido una intervención militar internacional tras los hechos de violencia en el país. Señaló que esta visión desconoce la realidad social de México y recordó que las políticas de "mano dura" no han resuelto el problema: "La guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales y la formación de autodefensas no funcionaron. Seis años de esa estrategia solo agravaron la situación".

Sheinbaum también respondió a las críticas de la oposición, a quienes acusó de utilizar políticamente el homicidio del alcalde de Uruapan. Señaló que están como "buitres" y que se colgaron del lamentable hecho sin siquiera expresar condolencias a la familia. Finalmente, la presidenta insistió en que el camino para atender la violencia debe ser la justicia social y legal, no la represión.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'