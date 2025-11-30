Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1728 de Lotería Nacional, HOY domingo 30 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 30 de noviembre de 2025. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1728, que hace alusión a la conmemoración del 87 aniversario de la creación y promulgación del 'Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado'; aquí te vamos a contar todo lo que debes saber.

Es importante que estés enterado de que para esta rifa se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 7 de diciembre se realizará el Sorteo Zodiaco Especial.

"La emisión de un billete con motivo de la conmemoración del 87 aniversario de la creación y promulgación del 'Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado' de 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río, a efecto de reconocer la importancia de esta fecha que representa un hito histórico en la consolidación de los derechos laborales y la organización sindical en México, al establecer un marco jurídico que fortaleció la representación de los trabajadores del sector público", señala el boletín oficial de la Lotería Nacional sobre este cachito.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1728 de hoy 30 de NOVIEMBRE

Premio Mayor: 7 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

uD83DuDEA8 ¡Atención!

Si recibes mensajes o llamadas diciendo que ganaste un sorteo en el que no participaste, podría tratarse de un fraude.

Repórtalo de inmediato y recuerda: nunca solicitamos información adicional al comprar tus boletos o cachitos. pic.twitter.com/38xEH86GGm — Lotería Nacional (@lotenal) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui