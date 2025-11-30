Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1728 de Lotería Nacional, HOY domingo 30 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 30 de noviembre de 2025. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1728, que hace alusión a la conmemoración del 87 aniversario de la creación y promulgación del 'Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado'; aquí te vamos a contar todo lo que debes saber.
Es importante que estés enterado de que para esta rifa se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 7 de diciembre se realizará el Sorteo Zodiaco Especial.
"La emisión de un billete con motivo de la conmemoración del 87 aniversario de la creación y promulgación del 'Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado' de 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río, a efecto de reconocer la importancia de esta fecha que representa un hito histórico en la consolidación de los derechos laborales y la organización sindical en México, al establecer un marco jurídico que fortaleció la representación de los trabajadores del sector público", señala el boletín oficial de la Lotería Nacional sobre este cachito.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1728 de hoy 30 de NOVIEMBRE
Premio Mayor: 7 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
