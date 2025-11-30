Pronóstico del clima en México HOY domingo: LLUVIAS muy fuertes, frío extremo y rachas de viento

Ciudad de México.- Este domingo 30 de noviembre de 2025 iniciará con cambios importantes en las condiciones del tiempo en gran parte de México. Si tienes planeado viajar, salir a carretera o realizar actividades al aire libre, es importante revisar el pronóstico del clima, ya que distintas regiones podrían experimentar lluvias intensas, fuertes rachas de viento o temperaturas muy bajas a lo largo del día. ¡Aquí en TRIBUNA toda la información!

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo el Frente Frío 17 avanzará sobre el norte y noreste de México, interactuando con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical. Esta combinación generará lluvias muy fuertes en Tamaulipas y precipitaciones fuertes en Veracruz, además de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

La masa de aire polar asociada provocará un marcado descenso de temperatura en estados del norte y viento del norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora en la franja costera de Tamaulipas. En el noroeste también habrá cambios importantes: una vaguada en niveles altos y la influencia de corrientes en chorro ocasionarán ambiente más frío, lluvias aisladas y rachas de viento fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Mientras tanto, el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe favorecerá lluvias y chubascos dispersos en regiones del occidente, centro, sur y sureste, incluyendo la Península de Yucatán. El panorama de lluvias será muy contrastante: desde precipitaciones intensas en Tamaulipas hasta lluvias aisladas en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México (CDMX), Tabasco, Campeche y Yucatán. La autoridad advierte que las lluvias fuertes pueden generar inundaciones, deslaves y encharcamientos, especialmente en zonas serranas.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:36 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. uD83DuDC47 pic.twitter.com/5c3F7pD9uv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 30, 2025

En cuanto a temperaturas, el país vivirá condiciones muy diferentes entre regiones. En el occidente, sur y parte del sureste, los termómetros alcanzarán valores de 35 a 40 °C en estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, las madrugadas serán especialmente frías en zonas serranas del norte y del Altiplano, donde se esperan mínimas de -10 a -5 °C en Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en zonas elevadas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En estados como Sonora, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, las mínimas rondarán entre 0 y 5°C, por lo que se recomienda tomar precauciones por posibles heladas y el congelamiento de carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)