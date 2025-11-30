Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 30 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana habrá una marcha a las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc del Movimiento Nacional de Militares Retirados en México, que iniciará en el Ángel de la Independencia hasta llegar al Palacio Nacional. Exigen la dignificación de los militares retirados, pidiendo que reciban el mismo aumento que los militares activos; un sistema de pensiones digno que considere la inflación; y la revisión de la ley que los equipara con funcionarios de alto nivel.

De hecho, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros del Partido Comunista de México se reunirán en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, Xicoténcatl y Donceles, Col. Centro Histórico. En realidad, todo se trata del XIII Festival Comunista El Machete 2025, para conmemorar y celebrar la historia, los principios y la lucha del comunismo en México, así como la difusión de las ideas comunistas y la promoción de la organización obrera y campesina.

Tráfico en CDMX hoy 30 de noviembre

En cuanto a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de Defensores MX se reunirán en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. El objetivo es Diálogo Z por la Paz, en el que se discutirán las exigencias comunes de quienes se encuentran preocupados por la violencia en México, enfocándose en experiencias, propuestas y reflexiones sobre la paz, la seguridad y los derechos humanos. No se descarta la presencia en el evento de otras organizaciones sociales.

Finalmente, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan-Coyoacán, se concentrará en el Estadio Azteca (bajo el puente). Otorgarán una conferencia de prensa sobre las afectaciones al territorio derivadas de los proyectos para el Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México. No se descarta la presencia en el evento de otras organizaciones sociales y vecinos de la demarcación.

Fuente: Tribuna del Yaqui