(VIDEO) Tras más de un año de ausencia, AMLO reaparece en redes sociales: Este fue su MENSAJE

Ciudad de México.- El nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es tendencia este domingo 30 de noviembre de 2025. Y es que, tras más de un año de ausencia en redes sociales, el expresidente de México, cuyo mandato abarcó de 2018 a 2024, reapareció en un video y fotos que ya se volvieron virales en Instagram, Facebook y X (antes Twitter).

Esta nueva publicación, que incluyó una transmisión en vivo, ya generó una amplia conversación entre sus seguidores, pues desde octubre de 2024, cuando dejó su cargo como jefe del Ejecutivo Federal, AMLO no había emitido mensaje alguno a través de sus cuentas oficiales.

Reaparece AMLO en redes tras larga ausencia. Foto: Facebook

¿Qué publicó AMLO este domingo?

A través de sus redes sociales oficiales, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) [partido con el que llegó al poder] difundió una serie de fotografías y un video en las que se le observa sentado en un sillón, sosteniendo una taza, acompañado de algunos libros. Las imágenes destacan la presencia de su nueva obra, titulada Grandeza, el cual presentó a sus seguidores.

En su mensaje, el exmandatario afirmó que su intención con este libro es "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a esa civilización negada", retomando ideas del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. De acuerdo con su publicación, considera que el legado histórico y cultural de estas comunidades mantiene a México como una potencia cultural a nivel mundial. No señaló cuándo saldrá a la venta este material.

Primer mensaje desde su salida del cargo

La reaparición de AMLO llamó la atención debido a que su última intervención en redes sociales ocurrió el 1 de octubre de 2024, cuando compartió un video de despedida al concluir su administración presidencial. Desde entonces, su cuenta había permanecido inactiva hasta esta nueva actualización.

Aunque no dio más detalles sobre su proyecto actual, seguidores y analistas comenzaron a especular sobre el significado de su mensaje y sobre si realizará nuevas publicaciones en los próximos días.

