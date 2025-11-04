Aún sin fecha para abrir exportación de ganado a EU, "pero hay voluntad", dice Sheinbaum

Ciudad de México-. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que aún no hay fecha definida para la reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado bovino mexicano, tras el cierre aplicado desde el 11 de mayo de 2025 por Washington por la detención de brotes del gusano barrenador.

Sheinbaum detalló que la encargada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, se fue "convencida" de los esfuerzos que México realiza para contener y erradicar la plaga. "Ella reconoció que estamos haciendo todo lo necesario con profesionalismo e inspección para evitar la propagación del gusano barrenador", dijo.

Explicó que ambos países coincidieron en que mantener la frontera cerrada afecta a los dos lados, incluyendo un aumento en el precio de la carne en Estados Unidos, pero subrayó que lo más importante es evitar un rebrote o reinfección. "Lo que no queremos es que se abra la frontera y tres días después vuelva a cerrarse por un caso aislado", señaló.

La presidenta indicó que México propone establecer indicadores técnicos claros para determinar cuándo abrir o cerrar la frontera, a fin de dar certeza a los productores y evitar decisiones precipitadas. Añadió que el 30 por ciento de la nueva fábrica de moscas estériles, utilizadas para controlar la plaga, ya está lista y que se espera su operación total a mediados de 2026, aunque el objetivo es acelerar los trabajos.

El lunes pasado, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué, informó en redes sociales del arranque de las sesiones en Ciudad de México con una misión técnica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cual revisará los avances de la estrategia nacional de combate al gusano barrenador.

También indicó que ha habido un esfuerzo coordinado para implementar medidas de control sanitario y destacó la próxima operación de una planta productora de insectos estériles en el sur de México, una técnica clave para combatir esta plaga. Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que empresarios del sector cárnico en Estados Unidos han comenzado a expresar preocupación por el cierre fronterizo, debido a problemas de desabasto.

Fuente: Tribuna del Yaqui