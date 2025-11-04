Con aumento de sueldo de 113 mil pesos, diputados aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

Ciudad de México.- Este martes 4 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, esto con un aumento de sueldo para los legisladores de 113 mil pesos. La discusión de las mil 708 reservas comenzará mañana miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas (tiempo Ciudad de México).

El Presupuesto de Egresos 2026 contempla un gasto de 10.2 billones de pesos, un incremento del 5.9 por ciento respecto al año anterior. El dictamen fue avalado con 358 votos a favor y 133 en contra, con mayoría de votos de Morena y sus aliados.

#UltimaHora Aprueba la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación 2026, en lo general.



uD83DuDFE2 A favor 358

uD83DuDD34En contra 133

uD83DuDFE1 abstenciones 0



??Serán 1708 reservas para mañana (para serles más exacta)



Se decreta a un receso para seguirle mañana a partir de las… pic.twitter.com/S7Qkyv4KTj — Laura Brugés (@LauraBruges) November 5, 2025

Para este miércoles 5 de noviembre de 2025 se prevé la discusión de reservas por 17 mil millones, pero ninguna para reducir el sueldo de los legisladores; cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla que el sueldo de los diputados sea de 113 mil pesos. Los diputados pasarán de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año a 1 millón 307 mil en 2026, lo que significa un incremento de nada más ni menos que 113 mil 739 pesos exactos. El aumento incluye más sueldo base, aguinaldo, un nuevo seguro de vida de 60 mil pesos y una compensación fiscal que llega a 67 mil pesos para "aliviar" el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del aguinaldo.

Hay que recordar que este presupuesto propone aumentos de impuestos en sectores de alto consumo, como los refrescos, los productos de tabaco y la industria de los videojuegos; estos son conocidos como los impuestos saludables. La iniciativa busca fortalecer la recaudación federal y reorientar el gasto público hacia la salud y la prevención. Según las estimaciones del gobierno, se prevé que la recaudación federal por impuestos alcance 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos en 2026.

Debate intenso

Durante la discusión en la Cámara de Diputados se vivió un acalorado momento, ya que se comenzó con un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) colocaron en sus escaños sombreros con sangre haciendo alusión al crimen que le arrebató la vida.

#Nacional | (VIDEO) "La tocó toda": Sujeto ACOSA a Claudia Sheinbaum durante acto público en Centro Histórico uD83DuDE33uD83DuDD1Ehttps://t.co/j8ucC25miD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui