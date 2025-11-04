¡Síguenos!
Estados Unidos y México revisan avances contra gusano barrenador

Aunque aún no se sabe cuándo se reabrirá la frontera, ambos secretarios acordaron las prioridades y acciones a corto plazo que permitirán tomar decisiones sobre la reanudación de la exportación de ganado

EU y México revisan avances contra gusano barrenador Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- En el marco de su visita a México, la secretaria del Departamento de Agricultura Estados Unidos, Brooke Rollins, verificó, junto al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, los avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador, ante el cierre de la frontera.

Ambos secretarios acordaron las prioridades y acciones a corto plazo que permitirán tomar decisiones sobre la reanudación de la exportación de ganado", destacó la Sader.

En la reunión realizada en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México (CDMX), Rollins resaltó los avances alcanzados y la cooperación entre ambos países, a nivel político como de las agencias sanitarias del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) y del Senasica.

La Sader añadió que participaron altos funcionarios de ambos gobiernos y representó un nuevo paso en el fortalecimiento de una relación agrícola, sólida y de largo plazo, "que sustenta miles de empleos y contribuye a la seguridad y estabilidad alimentaria de la región"

México y Estados Unidos son socios estratégicos en la construcción de un sistema alimentario norteamericano seguro, sostenible y competitivo", se agregó en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

