Estados Unidos y México revisan avances contra gusano barrenador

Hermosillo, Sonora.- En el marco de su visita a México, la secretaria del Departamento de Agricultura Estados Unidos, Brooke Rollins, verificó, junto al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, los avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador, ante el cierre de la frontera.

En la reunión realizada en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México (CDMX), Rollins resaltó los avances alcanzados y la cooperación entre ambos países, a nivel político como de las agencias sanitarias del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) y del Senasica.

La Sader añadió que participaron altos funcionarios de ambos gobiernos y representó un nuevo paso en el fortalecimiento de una relación agrícola, sólida y de largo plazo, "que sustenta miles de empleos y contribuye a la seguridad y estabilidad alimentaria de la región"

México y Estados Unidos son socios estratégicos en la construcción de un sistema alimentario norteamericano seguro, sostenible y competitivo", se agregó en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui