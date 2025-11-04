La masacre de la familia LeBarón en límites entre Chihuahua y Sonora cumple 6 años

Ciudad de México.- Hace 6 años, un día como hoy 4 de noviembre, pero de 2019, una emboscada violenta en los límites entre Chihuahua y Sonora estremeció al país y al mundo. Un ataque organizado por grupos armados atacó a la familia LeBarón, dejando un saldo de nueve personas fallecidas y ocho supervivientes. Los agresores utilizaron armas de alto calibre para atacar tres vehículos en los que viajaba la familia, provocando la muerte de varias mujeres y niños, así como daños físicos en los sobrevivientes que lograron escapar o fueron rescatados tras horas de búsqueda.

Entre las víctimas estaban María Rhonita y sus cuatro hijos, quienes fueron calcinados en un automóvil incendiado durante el ataque. Otro vehículo fue tripulado por Christina Marie Langford Jhonson, quien perdió la vida, y su bebé Faith Marie fue dejada ilesa en el automóvil baleado. Dawa Ray Langford y tres de sus hijos también perdieron la vida en un atentado que dejó a varios menores con heridas que, en algunos casos, todavía generan preocupación.

La tragedia ocurrió el lunes 4 de noviembre de 2019

Créditos: Infobae

Las familias LeBarón y Langford pertenecen a comunidades mormonas fundamentalistas asentadas desde mediados del siglo XX en el noroeste de Chihuahua y Sonora. Dedicadas principalmente a la agricultura y ganadería, estas comunidades mantuvieron durante años una postura pacífica ante la creciente violencia en la región, aunque ya habían sido víctimas de ataques del crimen organizado.

A la fecha, cerca de 50 personas han sido detenidas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas, pero ninguno ha sido capturado por haber provocado la muerte de las mujeres y los niños. Las investigaciones han permitido la detención de estas personas relacionadas con el ataque, incluida una autoridad municipal de Ciudad Juárez con vínculos con grupos armados. La memoria de aquella tragedia sigue vigente, recordando el profundo impacto que la inseguridad y la impunidad generan en muchas comunidades del norte del país.

“Vamos a vestir de blanco a LeBaron porque ya nos cansamos de vestir de luto”, adelantó en un videomensaje Adrián LeBarón, en vísperas de este 4 de noviembre, cuando sumen 6 años del ataque a tiros y fuego en el que murieron tres mujeres y 6 niños de las familias LeBaron,… pic.twitter.com/k7TwX5lfQh — MVS Noticias (@MVSNoticias) November 4, 2025

En 2009, Benjamín LeBarón, activista y fundador del grupo SOS Chihuahua, fue secuestrado y asesinado junto a su cuñado Luis Widmar en Galeana, tras denunciar públicamente los abusos del narcotráfico. A partir de entonces, la familia se convirtió en símbolo de resistencia civil frente a la violencia. La tragedia ocurrió el lunes 4 de noviembre de 2019, alrededor de las 10:00 de la mañana. Tres vehículos salieron de la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora, con rumbo a Galeana, Chihuahua.

A pocos kilómetros de su destino, el convoy fue atacado a balazos por un grupo armado, presuntamente perteneciente al cártel de Juárez, que abrió fuego desde las colinas y posteriormente incendió uno de los vehículos con los ocupantes dentro. Adrián LeBarón ha señalado en repetidas ocasiones que en el lugar había alrededor de 100 pistoleros, distribuidos entre colinas y vehículos, algunos de los cuales fueron captados en videos recuperados de los celulares asegurados a los detenidos.

Esta madruga un juez federal vínculó a proceso a José Adrián N, quien participó en la masacre de mi hija Rhonita y nietos. Pedimos que se investigara por Feminicidio y Terrorismo, pero el juez lo negó. También se afirmó que no podemos llamarlos empresa criminal...



1/2 pic.twitter.com/2paWOsGwWV — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) September 6, 2023

Siete menores lograron escapar del ataque. Una de ellas, Faith Langford, caminó más de 10 kilómetros para pedir ayuda, mientras sus hermanos permanecieron escondidos entre los matorrales durante horas, hasta ser rescatados por familiares y elementos del Ejército.

Tras perder comunicación con el convoy, y luego de encontrar a uno de los pequeños, los familiares finalmente localizaron las camionetas dañadas y a las víctimas sin vida cerca de las seis de la tarde, por lo que solicitaron apoyo de elementos de seguridad y un helicóptero para atender a los lesionados. Sin embargo, el arribo de las autoridades tardó varias horas, lo que permitió que los responsables escaparan, y las familias, por sus propios medios, comenzaron a trasladar a los heridos a hospitales para recibir atención médica especializada.

Un crimen atroz e indignante en la Sierra de Chihuahua

María LeBarón y sus 4 hijos fallecieron calcinados en un vehículo durante el ataque que perpetró el crimen organizado en la comunidad mormona

Sigue buscando bots y culpables de tu mediocre gobierno @lopezobrador_ pic.twitter.com/0krh6JO3zr — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 5, 2019

No obstante, investigaciones posteriores de la Fiscalía General de la República revelaron que el ataque fue un plan del Cártel de Juárez para "calentar la plaza", tras conflictos armados registrados días antes en la zona. Los agresores sabían que las camionetas transportaban mujeres y niños, lo que descarta la versión de la confusión.

En los meses y años siguientes, las autoridades federales y estatales realizaron múltiples operativos que derivaron en la detención de más de 30 presuntos integrantes de 'La Línea'. Entre ellos destacó Roberto G.M., alias 'El 32', identificado como jefe del grupo criminal que operaba en la región noroeste de Chihuahua.

Fuente: Tribuna del Yaqui