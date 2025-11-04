LLUVIAS fuertes, Frente Frío y bajas temperaturas: Así será el clima en México HOY 4 de noviembre

Ciudad de México.- El clima de este martes 4 de noviembre de 2025 estará marcado por contraste de temperaturas, viento y lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México. Mientras algunas zonas presentarán ambiente frío por la mañana, otras alcanzarán condiciones calurosas durante la tarde. Además, continuará la presencia de un evento de 'Norte' que podría generar rachas fuertes en regiones del Golfo y el sureste. ¡Aquí el reporte del clima completo!

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 12 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche. Este sistema interactuará con la Onda Tropical Número 40, cercana a Quintana Roo, así como con una circulación ciclónica ubicada en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México.

Esa combinación provocará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, principalmente en regiones costeras, del norte y del este. En zonas de Los Tuxtlas, la región Olmeca, el este de Oaxaca, el norte de Chiapas, el centro y oeste de Tabasco, así como sectores del sur de Campeche y la costa norte de Quintana Roo, las precipitaciones podrían ser intensas.

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío durante la mañana en el norte, noreste, oriente y parte del centro del país, con bancos de niebla y heladas en áreas de la Mesa del Norte y Mesa Central. En serranías de Durango se contemplan temperaturas mínimas de -10 a -5°c, mientras que zonas altas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz podrían registrar valores entre -5 y 0°C.

En la imagen de satélite de las 05:06 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades del país. ?? pic.twitter.com/5B8ofGDrbW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2025

En regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, la temperatura podría descender a un rango de 0 a 5 grados. En contraste, la tarde será calurosa en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas, donde las máximas podrían alcanzar entre 35 y 40°C. En Baja California también se esperan valores de hasta 35 grados.

Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México generarán lluvias y chubascos dispersos en el occidente y sur del territorio, mientras que el noroeste, norte, noreste y el centro mantendrán baja probabilidad de lluvia. Las precipitaciones fuertes podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y aumento en niveles de ríos o arroyos, por lo que se recomienda precaución en zonas afectadas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)