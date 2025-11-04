Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3991 de HOY martes 4 de noviembre

Ciudad de México.- Hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3991, que reconoce el Acervo Histórico Diplomático y forma parte de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico (RBACH), el cual está bajo el resguardo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En su boletín la Lotería Nacional señala: "La RBACH es una iniciativa interinstitucional que, desde hace veinte años, reúne a bibliotecas, centros de información y archivos con el propósito de visibilizar el patrimonio bibliográfico y documental de la Ciudad de México, lo anterior con base en un ejercicio de autogestión y colaboración interinstitucional que ha traspasado fronteras".

¿Cuánto puedes ganar?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3991 de hoy 4 de martes

Premio Mayor 21 millones de pesos:

29327

Segundo premio 2,550,000 pesos:

14623

Tercer premio 900,000 pesos:

15084

Cuarto premio 240,000 pesos:

41015

Quinto premio 240,000 pesos:

24480

Sexto premio 240,000 pesos:

14142

Séptimo premio 240,000 pesos:

30764

Octavo premio 120,000 pesos:

58486

Noveno premio 120,000 pesos:

31850

Décimo premio 120,000 pesos:

44098

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

51376

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

01809



¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo viernes 7 de noviembre se tendrá el Sorteo Superior de la Lotería Nacional y el próximo domingo 9 de noviembre se realizará el Sorteo Zodiaco. Mientras que el próximo martes 11 de noviembre tendrá lugar el Sorteo Mayor. Para el 14 de noviembre se realizará el Sorteo Especial del mes.

La SRE conserva con orgullo su memoria documental y su biblioteca especializada en diplomacia mexicana, integradas al Acervo Histórico Diplomático y a la RBACH.



Desde hace más de veinte años, esta red impulsa la preservación del patrimonio documental de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui