"No hay ruptura": Sheinbaum declara que México mantendrá relaciones comerciales y consular en Perú

Ciudad de México.- La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, habló esta mañana de martes 4 de noviembre de 2025 en su conferencia matutina sobre la relación diplomática con Perú, desmintiendo que exista una ruptura como tal, por albergar a la exprimera ministra de aquel país, Betssy Chávez. Así mismo, la presidenta dijo que la relación comercial sigue con el país peruano, y con quien se rompió relación de todo tipo fue con Ecuador, por la invasión del gobierno a la embajada.

"En el caso de Perú, lo que se hizo entonces y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también a una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la parte política de Perú", explicó.

"Ayer la embajadora de México preguntó a la cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sólo la diplomática": Claudia Sheinbaum, sobre el conflicto entre México y Perú





Por otra parte, sobre el caso específico de Betssy Chávez, la jefa de Estado mencionó que cuando pidió asilo a México, se evaluó su petición y la embajada del país en Perú decidió aislarla. Cabe destacar que esta acción propició que el actual presidente de Perú, a través de su canciller, tomara la decisión de romper relaciones diplomáticas con México. "El actual presidente de Perú, a través de su canciller, tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman”, afirmó.

Por lo tanto, la primera presidenta del país dejó en claro que, además de la relación comercial, la atención consular en Perú se mantiene, por indicaciones de cancillería. "Ayer la responsable de la embajada preguntó a la cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática, vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente la conocemos por las declaraciones”, apuntó.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el artículo cuarto de la Convención de Caracas señala que el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, en este caso, México.

En #NPortada, el embajador Claudio de la Puente precisó que las relaciones consulares entre el Perú y México se mantienen y que las iniciativas comerciales se sostienen por el sector privado





Además, dijo que en el artículo 11 de la Constitución Mexicana se establece el tema del asilo, en donde se lee que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo, y esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que México es parte, y que la ley mexicana regulará sus procedencias y excepciones. Se señaló que a Chávez se le otorgó el asilo porque denunció ser víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política.

Se mencionó que había una resolución de la Asamblea General de laS Naciones Unidas de 1967, que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso, por lo que se rechaza la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, pues se está actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional.

El Gobierno mexicano calificó de "excesiva y desproporcionada" la decisión peruana de romper relaciones diplomáticas, asegurando que el asilo concedido a la ex primera ministra se dio conforme al derecho internacional.







Por último, Velasco concluyó indicando que seguirán con la instrucción de Sheinbaum y de De la Fuente, defendiendo la tradición humanista y actuando conforme al derecho internacional, y que, naturalmente, es una decisión de Perú que no comparten, pero que la amistad entre ambos pueblos continúa.

Fuente: Tribuna del Yaqui