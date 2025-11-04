¿Se cayó WhatsApp? Usuarios reportan FALLAS hoy 4 de noviembre

Ciudad de México.-Durante las primeras horas de este 4 de noviembre de 2025, miles de usuarios en distintos países reportaron dificultades para utilizar WhatsApp. Lo que en principio muchos pensaron que era un bloqueo, terminó siendo una falla generalizada de la aplicación de mensajería.

Desde muy temprano, las publicaciones relacionadas con la caída de WhatsApp comenzaron a salir a la luz en X. Mensajes como "no me llegan los chats" o "no puedo enviar mensajes" confirmaron que el servicio estaba presentando interrupciones. De acuerdo con los datos, los reportes se dispararon rápidamente desde las 8:45 horas, superando los 700 casos en pocas horas.

WhatsApp falla hoy 4 de noviembre

Los problemas más frecuentes señalados por los usuarios fueron fallas en WhatsApp Web (88 por ciento), dificultades con el historial de mensajes (7 por ciento) y errores al iniciar sesión (5 por ciento). Muchos usuarios pensaron que sus contactos los habían bloqueado, ya que los mensajes quedaban sin el característico doble check azul o ni siquiera se enviaban; sin embargo, la razón era otra: La plataforma había sufrido una caída que afectaba tanto la versión móvil como la de escritorio.

Mientras tanto, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo de la interrupción, pero los reportes comenzaron a disminuir progresivamente hacia el mediodía, lo que sugiere que el servicio fue restablecido parcialmente. Esta no es la primera vez que la aplicación experimenta problemas de conexión globales. Cada cierto tiempo, una falla técnica genera un fenómeno similar: millones de personas acuden a otras redes para confirmar que el problema no es su conexión ni mucho menos una acción individual, sino un error que afecta a todos por igual.

Un clásico.

Se cae WhatsApp (web) y venimos a Twitter a ver qué pasó.

Por lo visto es mundial. pic.twitter.com/ALOs47FLOQ — Matías Elsegood ??uD83CuDDE6uD83CuDDF7?? (@MatiasEGood) November 4, 2025

Los reportes provienen principalmente de México, aunque también se han detectado interrupciones en otras regiones de América Latina y Estados Unidos.

¿Qué hacer si WhatsApp no funciona?

Verificar si hay actualizaciones pendientes de la app en la tienda digital.

Probar con WhatsApp Web o cambiar de red Wi-Fi a datos móviles.

Revisar el estado de servicio en Downdetector.

Evitar reinstalar la aplicación, ya que no soluciona la falla global.



Tenga en cuenta que no es necesario borrar el historial de la navegación ni tampoco desinstalar la aplicación para volver a descargar, ya que el problema posterior podría ser que no pueda iniciar sesión hasta que vuelva a corregirse el error.

y justo que toca remoto hoy, el whatsapp web se cayó. pic.twitter.com/G6bDQoLtvP — IndiretteuD83CuDF80uD83CuDF3B (@indirariosd) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui