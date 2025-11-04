Sheinbaum anuncia el Plan Michoacán por la Paz tras asesinato del alcalde de Uruapan: CLAVES

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 4 de noviembre de 2025, la mandataria presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal anunciada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ante los medios de comunicación reunidos este día, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano detalló que el objetivo es atender de forma integral la violencia en la entidad y reforzar la coordinación institucional con autoridades locales. De nueva cuenta, Sheinbaum Pardo lamentó el homicidio del edil y afirmó que el caso representa un duro golpe para México.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluye reforzar la seguridad contra homicidios y extorsión, así como crear una fiscalía especializada uD83DuDDE3??? pic.twitter.com/tlZywE6NSw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

La presidenta explicó que su Gobierno actuará con responsabilidad, justicia y respeto a la población, y sostuvo que la seguridad no debe basarse en acciones de guerra, sino en justicia social, desarrollo y respeto a los derechos humanos. En ese contexto presentó el nuevo plan, sustentado en tres ejes: seguridad, justicia y crecimiento económico.

Sheinbaum presenta plan de Seguridad para Michoacán: ¿En qué consiste?

El primer eje plantea el incremento de presencia institucional en Michoacán, con fuerzas federales y estatales trabajando de manera conjunta. El despliegue incluirá a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), corporaciones estatales y la Fiscalía local, con énfasis en homicidios dolosos y casos de extorsión.

También se anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto, una oficina de Presidencia instalada en distintos municipios (principalmente en Uruapan) y mesas de seguridad quincenales. Además, se implementará un sistema de alerta dirigido a presidentes municipales y se fortalecerán los mecanismos de denuncia anónima para víctimas de extorsión.

El segundo componente se enfoca en el desarrollo económico, con medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales en el campo. El Gobierno Federal contempla seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores de la exportación, así como inversión en infraestructura rural y acuerdos productivos que impulsen nuevos polos de bienestar.

El tercer eje está centrado en educación y cultura para la paz. El programa incluye escuelas de cultura de paz, actividades deportivas y artísticas de alcance comunitario, centros regionales de alto rendimiento, iniciativas de memoria histórica, mesas de diálogo, becas para transporte universitario, atención y reinserción de víctimas y un festival anual denominado Voces de Michoacán

Sheinbaum subrayó que su gobierno no respalda la ejecución extrajudicial ni las detenciones sin orden judicial. Añadió que el país no debe retomar estrategias de guerra contra el narcotráfico y aseguró que esta propuesta será construida junto con la población, y no impuesta desde el gobierno federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui