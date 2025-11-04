Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 4 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 4 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 06:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán el Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México en la Estación Chabacano (líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro; Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera). Abordarán el transporte para continuar con la tercera etapa de la 6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

De igual forma, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública A.C., en la Plaza de la Ciudadela; reunión para atender a los trabajadores de seguridad pública de la Ciudad de México que tienen más de cuatro años en sus juicios relacionados con mejores condiciones laborales.

Tráfico en CDMX hoy 4 de noviembre

Asimismo, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social tendrán como punto de encuentro la sede ubicada en la Av. Álvaro Obregón No. 10, Col. Roma Norte. Realizarán una conferencia de prensa con el fin de informar a los medios sobre sus propuestas legislativas, programas de soberanía alimentaria y acciones sociales vinculadas a los derechos agrarios, indígenas y campesinos en México.

Finalmente, a las 14:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se concentrarán estudiantes organizados de la UAM Xochimilco en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; conversatorio con una persona estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que formó parte de la Global Sumud Flotilla, con la finalidad de reflexionar sobre el colonialismo, el imperialismo y las estructuras que sostienen el sistema capitalista en el mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui