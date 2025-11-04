(VIDEO) "La tocó toda": Sujeto ACOSA a Claudia Sheinbaum durante acto público en Centro Histórico

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido víctima de tocamientos indebidos, de parte de un sujeto no identificado que se acercó a ella por la espalda y la tocó de forma inapropiada, así como trató de darle un beso en el cuello, esto mientras se encontraba en un acto público en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En redes sociales circula el video del hecho que es considerado preocupante ante el acoso que sufrió la primera mujer que gobierna el país.

La presidenta se encuentra hablando con un grupo de mujeres cuando el sujeto la comienza a tocar por la espalda, subiendo sus manos a la altura del busto e intenta darle un beso en el cuello; ante esto, la presidenta voltea rápidamente con incomodidad. Y posteriormente se ve cómo personal de seguridad de la presidenta interviene para quitar al sujeto que seguía intentando acercarse y abrazar a Sheinbaum Pardo.

Ay, jijos.



Qué tipo tan nefasto. Yo sí le hubiera soltado unas patadas.



Cómo se atreve a agarrar así a @Claudiashein Eso es acoso brutal a una mujer, y claro que una terrible ofensa a la investidura presidencial.

Hasta el momento no hay un posicionamiento de parte del Gobierno Federal sobre lo sucedido, por lo que se espera que la presidenta sea cuestionada en su conferencia mañanera de mañana miércoles 5 de noviembre.

¿Qué hacía Sheinbaum fuera de Palacio Nacional?

Antes de sufrir el acoso del sujeto, Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, en la que hizo un llamado a ampliar la matrícula estudiantil en el país. Al concluir el evento, la presidenta salió del recinto y se acercó espontáneamente a las personas que la esperaban afuera.

Acoso contra las mujeres no se detiene

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informa que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, el 42.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún tipo de violencia en los 12 meses previos a la encuesta, siendo la violencia psicológica (29.4 por ciento) y la sexual (23.3 por ciento) las más frecuentes. En el ámbito de la violencia sexual, el acoso sexual callejero es prevalente, afectando a casi la mitad de las mujeres a lo largo de su vida. Además, el ciberacoso afectó a 9.7 millones de mujeres en 2021.

#EnBocaDeTodos: 🚨 En un evento reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de un incidente en el que un individuo logró acercarse y tocarla de manera inapropiada, ante la falta de control en el operativo de seguridad. 😠

El hecho ha generado preocupación por el…

?? El hecho ha generado preocupación por el… pic.twitter.com/pOGgaOFwJb — PoderCiudadanoRadio (@PoderCiudadanoo) November 4, 2025

