Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz se perfila para presidenta municipal de Uruapan

Ciudad de México.- El Congreso de Michoacán suspendió la sesión ordinaria que tenía programada para este martes, 4 de noviembre de 2025, debido a los actos vandálicos que ocasionó un grupo de jóvenes este lunes en la tarde, en el marco de la protesta por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1° de noviembre.

Legisladores confirmaron que la sesión se reanudará hasta nuevo aviso, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para continuar con las actividades legislativas. El Congreso de Michoacán tiene pendiente el nombramiento para determinar la sustitución de Carlos Manzo; se prevé que el cargo pudiera ocuparlo su esposa Grecia Quiroz, quien es presidenta honoraria del DIF Uruapan.

Al respecto, la diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán, confirmó que Grecia Quiroz, viuda del edil asesinado, asumirá la presidencia municipal. En tanto, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró este lunes que tomando en cuenta que Carlos Manzo llegó al cargo como candidato independiente, le corresponde a esta fuerza política que encabezó nombrar a quien habrá de ser el que ocupe el cargo.

La diputada local explicó que hay un procedimiento que es legal "y, por otro lado, hay una definición política que en el Congreso del Estado vamos a respetar y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio". Entonces, dijo, hay una fuerza política a la que le corresponde decidir quién va a estar al frente de este gobierno, luego del asesinato de Carlos Manzo.

Con relación al tema legal, indicó que el Poder Legislativo está en espera solamente de recibir la notificación de lo que resolvió el Cabildo, "para elaborar de inmediato el dictamen y tomar protesta a, en este caso, lo que se nos ha informado, es que será Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, la que asuma la presidencia municipal".

La legisladora expuso que no hay una fecha para que el Cabildo notifique al Congreso del Estado su decisión, pero consideró que eso puede ocurrir en las próximas horas, por lo que Uruapan puede tener una alcaldesa sustituta hoy mismo o en esta misma semana.

