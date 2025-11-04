Viuda de Carlos Manzo sería la nueva alcaldesa de Uruapan, Sheinbaum habla de Perú y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes del día, para que conozcas la información que está marcando la agenda estatal. En la edición de hoy martes 4 de noviembre, conoce quién podría ocupar el cargo de alcalde de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum afirma que no habrá intervención militar de EU a México

Este martes, l mandataria Claudia Sheinbaum declaró que no existe posibilidad de que tropas estadounidenses ingresen al país en el marco de las acciones contra el narcotráfico, rumor que se desató y tomo fuerza tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones comerciales y consulares con Perú

La presidenta de México desmintió que exista una ruptura diplomática con Perú, por albergar a la exprimera ministra de aquel país, Betssy Chávez; la mandataría dijo que la relación comercial sigue con el país peruano.

Viuda de Carlos Manzo podría ser la nueva presidenta municipal de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre, se perfila como la nueva presidenta de ese municipio. Esto luego de que el diputado independiente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien es parte de movimiento del Sombrero, la propusiera como alcaldesa.

Fuente: Tribuna del Yaqui