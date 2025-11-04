"Viva Carlos Manzo": Legisladores guardan un minuto de silencio y colocan sombreros con sangre por asesinato de alcalde

Ciudad de México.- "¡Viva Carlos Manzo!", gritaron legisladores de oposición en la Cámara de Diputados tras guardar un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán. El crimen ha consternado a todo México y ha desatado una indignación que se acompaña de un clamor de justicia y paz, ante la violencia que se vive en el estado gobernador por Alfredo Ramírez Bedolla.

En la Cámara de Diputados, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) colocaron en sus escaños sombreros con sangre haciendo alusión al crimen que le arrebató la vida a Carlos Manzo Rodríguez, considerado como 'El Bukele Mexicano'. La noche del sábado 1 de noviembre de 2025, el alcalde independiente fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas, evento realizado por el tradicional Día de Muertos y que se llevó a cabo en el Centro Histórico de Uruapan.

Carlos Manzo era reconocido por su combate frontal al crimen organizado en su municipio; durante su breve gestión como alcalde, insistió en medidas de choque y en solicitar apoyo federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en la región, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el Senado de la República, desde la Mesa Directiva, su presidenta Laura Itzel Castillo pidió una investigación rápida y eficaz por el asesinato del munícipe. También se guardó un minuto de silencio y se respaldó el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante esta mañana en su conferencia de prensa.

El asesinato de Carlos Manzo ha provocado una serie de manifestaciones en todo Michoacán y diversas partes de la República Mexicana debido a la indignación que existe. Ante los hechos, la líder del Ejecutivo federal anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual se basa en tres ejes:

Enfocado en la seguridad y justicia, se contempla el fortalecimiento de fuerzas federales y locales.

Enfocado en desarrollo económico con justicia, que buscará seguridad social y salarios dignos para jornaleros, así como inversión en infraestructura rural.

Enfocado en educación y cultura que se nutre con programas escolares, deportivos y artísticos.

Sheinbaum Pardo reiteró que el crimen no quedará impune: "Nuestro compromiso es llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo".

Fuente: Tribuna del Yaqui