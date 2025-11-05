Acoso será delito penal en México, viuda de Carlos Manzo es la nueva alcaldesa y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes del día, para que sepas lo que ocurrió este fin de semana. En la edición de hoy miércoles 5 de noviembre, entérate qué declaró la presidenta Claudia Sheinbaum después de ser víctima de acoso en calles del Centro de CDMX.

Estudiante de la UNAM reprende a Hugo Aguilar por falta de autonomía judicial

Durante la visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar a las instalaciones de la UNAM, alumnos criticaron el discurso que dio el ministro, quien dijo que la justicia ha cambiado y ahora es cercana al pueblo; un alumno reprochó que la independencia judicial se ha visto afectada y que las recientes designaciones carecen de meritocracia y transparencia.

Grecia Quiroz será la nueva alcaldesa de Uruapan

La mandataria mexicana confirmó que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumirá el cargo como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán; indicó que el martes 4 de noviembre se reunió con Quiroz, a quien le expresó su respaldo y aseguró que se alcanzaron acuerdos con la familia de Manzo para garantizar justicia y apoyo al municipio de Uruapan.

Acoso será delito penal en México, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, luego del episodio de acoso sexual que vivió el día de ayer en el Centro Histórico de la CDMX, su Gobierno tomará medidas para reforzar el combate a este delito; señaló que este tipo de conductas deben ser castigadas legalmente a nivel nacional.

Top 3 de las noticias en México, presentado por Casa Ley. uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Mantente al día con lo más relevante y confiable de la semana. ¿Cuál noticia te impactó más? Comenta abajo y comparte. uD83DuDC47?https://t.co/jDJrb7nOvW#Top3NoticiasMX #NoticiasMexico #CasaLey #InformaciónConfiable pic.twitter.com/UQSY25rFlt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui