Claudia Sheinbaum confirma que presentó DENUNCIA por el ACOSO SEXUAL que sufrió en CDMX

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la mandataria habló sobre su más reciente polémica: el acoso sexual que vivió el día de ayer por parte de un civil, cuando se encontraba en calles del Centro de la Ciudad de México (CDMX).

Tal como te informamos ayer en TRIBUNA, el incidente ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando la mandataria se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP). En un momento, Sheinbaum Pardo se detuvo a saludar a ciudadanos cerca de Palacio Nacional, cuando un masculino identificado como Uriel Rivera la sujetó por su parte trasera e intentó besarla en el cuello; asimismo, el hombre pretendió tocarle los pechos.

Un testigo que grabó todo en video alertó sobre la situación y, ante la insistencia del individuo, el personal de seguridad intervino para separarlo. Posteriormente, el hombre fue detenido. Ante esto, la presidenta de México declaró este miércoles

Lamentable episodio que sufrí caminando a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Si salimos en auto (se nos había hecho tarde), íbamos a llegar 20 minutos después y los compañeros que me ayudan de ayudantía me dijeron 'si quiere nos vamos caminando', pues caminando a la SEP son cinco minutos. Mucha gente nos saludó en el camino, sin problema, hasta que se acercó esta persona, totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso", explicó la presidenta.

Continúo con su relato, en el que dijo que se dio cuenta después de que fue acosada y que por ello decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX): "En el momento estaba yo realmente hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta de lo que realmente ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente".

Sí sentí la cercanía de este personaje; estaba totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero vivimos las mujeres en nuestro país"

#MañaneraSheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein informó que sufrió un episodio de acoso por parte de un hombre en la vía pública.



La mandataria detalló que el sujeto se encontraba en estado de alcoholismo total y, tras el lamentable episodio, decidió levantar…

La mandataria apuntó que decidió denunciar porque ya ha vivido esto antes, incluso cuando no era presidenta, cuando era estudiante. Recordó que en CDMX es un delito, por lo que decidió proceder, además de que ignorar el evento sería minimizar el crimen. Confirmó que el masculino permanece detenido.

Sheinbaum apuntó que esta clase de crímenes no deben ocurrir y que solo se puede tocar a una mujer bajo su consentimiento. A partir de esto, continúo, se revisará si es un delito penal en todos los estados; y que habrá una campaña para la prevención de este delito.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'