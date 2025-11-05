Clima HOY en la NOCHE: Reportan LLUVIAS este MIÉRCOLES en las siguientes regiones; pronóstico

Ciudad de México.- ¿Tienes planeada alguna actividad al aire libre este miércoles 5 de noviembre de 2025 en la noche? Si es así, es mejor que conozcas cuál es el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche de miércoles 5 de noviembre, la onda tropical número 40 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el golfo de México y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en:

Veracruz (región Olmeca)

Tabasco (sur, centro y oeste)

Campeche (este y suroeste)

Yucatán (norte, centro y sur)

Quintana Roo (norte y centro)

Así como lluvias fuertes en:

Oaxaca (este)

Chiapas (norte)

En las próximas horas, se esperan fuertes #Rachas de #Viento es zonas del noroeste, norte, noreste y centro del país, incluida la #CDMX y el #EdoMéx.



Se pronostican chubascos en:

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Y lluvias aisladas en:

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Veracruz (región Capital)

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán y Guerrero. Cabe señalar que el resto del país dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde.

¿Hay pronóstico de lluvias para mañana jueves 6 de noviembre?

Además, la Conagua está advirtiendo para este jueves 6 de noviembre que la onda tropical número 40 se desplazará sobre el sureste y sur del país e incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Según las autoridades del clima, se esperan las siguientes condiciones:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

