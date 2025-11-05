Conagua: Advierten Frente Frío, LLUVIAS y bajas temperaturas en México HOY 5 de noviembre

Ciudad de México.- México amaneció este miércoles 5 de noviembre de 2025 con un escenario climático movido en varias regiones del país. Las condiciones serán distintas dependiendo del estado, pues mientras algunas zonas registrarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, otras tendrán ambiente caluroso o vientos fuertes. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima general.

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el pronóstico oficial, el Frente Frío número 12 continuará afectando al sureste, y durante el día interactuará con la Onda Tropical número 40, lo que mantendrá la presencia de tormentas en entidades de la Península de Yucatán y parte del Golfo de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 12 se localiza sobre Quintana Roo y el noroeste del Mar Caribe.

Esta línea frontal, combinada con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, tendrá efectos directos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica. También se registrarán precipitaciones intensas en el norte y centro de Tabasco; norte de Chiapas; zona Olmeca de Veracruz; y el este de Oaxaca. En Puebla y Veracruz, especialmente en regiones montañosas y selvas, se prevén chubascos, mientras que algunos municipios veracruzanos y poblanos recibirán lluvias ligeras. Al finalizar la jornada, el frente frío se disipará sobre el mar Caribe.

Las autoridades piden precaución, ya que las lluvias intensas podrían generar inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos, mientras que las rachas de viento pueden provocar caída de estructuras y árboles.

La masa de aire frío ligada al sistema frontal empieza a modificar sus características, por lo que las temperaturas vespertinas aumentarán en la mayor parte del norte, centro y oriente del país. Aun así, durante la mañana prevalece ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas fuertes y condiciones gélidas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para Jalisco, Michoacán y Guerrero se mantiene pronóstico de lluvias aisladas por el ingreso de humedad del Pacífico.

Sobre las temperaturas máximas, este miércoles se esperan entre 35 y 40°C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, y en zonas costeras de Oaxaca y Chiapas. En estados como Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Campeche, los valores podrían ir de 30 a 35°C.

Por otro lado, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo y Guanajuato tendrán temperaturas mínimas bajo cero con posibilidad de heladas. En zonas altas de Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Oaxaca, los termómetros marcarán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui