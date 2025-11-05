Generación 'Z' convoca marcha anticorrupción con banderas de 'One Piece' en Ciudad de México

Ciudad de México.- Un grupo identificado como 'Generación Z México' convocó a una manifestación para el próximo 8 de noviembre, con el fin de exigir la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este grupo tomó como símbolo la bandera de calavera del anime 'One Piece', que representa a los piratas que luchan por la libertad.
La convocatoria fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del colectivo (@somosgeneracionmx), donde los organizadores llamaron a los jóvenes a reunirse en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino.
"Somos jóvenes que amamos profundamente a nuestro país y estamos hartos de la misma corrupción, los mismos abusos y los mismos resultados", señala el video compartido por el grupo.
El movimiento insiste en que no tiene vínculos partidistas ni ideológicos, y que su propósito es despertar conciencia ciudadana. "No somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza", agrega su manifiesto. 'Generación Z México' ha vinculado su convocatoria con la iniciativa "Salvemos la Democracia", que busca recolectar firmas para promover una reforma electoral que fortalezca las instituciones democráticas.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Transparencia y democracia: Piden un gobierno más trasparente y democrático, donde las decisiones se tomen en beneficio de la ciudadanía.
- Eliminar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
- Terminar con el 'chapulineo' político y la sobrerrepresentación en el Congreso.
A través de esta marcha, la 'Generación Z México' busca que las voces jóvenes trasciendan las redes sociales y se apropien del espacio público, con el fin de exigir un país más justo, transparente y consciente.
La propagación del símbolo
La bandera de los Sombrero de Paja comenzó a verse en protestas en Indonesia y Nepal, donde la juventud se levantó contra la corrupción y la censura. Desde entonces, el símbolo se ha extendido por países como Filipinas, Serbia, Kenia, Perú y Madagascar, transformándose en un emblema universal de unidad y resistencia generacional.
La Generación 'Z' utiliza referencias de la cultura popular para dotar de fuerza visual y emocional a sus movimientos sociales. Al igual que la máscara de Guy Fawkes de V de 'Vendetta', el maquillaje de 'Joker' o el saludo de tres dedos de 'Los Juegos del Hambre', la bandera de 'One Piece' se ha convertido en un símbolo colectivo de resistencia frente a la injusticia y la opresión, y en una expresión del anhelo por cambiar el sistema.
