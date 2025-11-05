Generación 'Z' convoca marcha anticorrupción con banderas de 'One Piece' en Ciudad de México

Ciudad de México.- Un grupo identificado como 'Generación Z México' convocó a una manifestación para el próximo 8 de noviembre, con el fin de exigir la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este grupo tomó como símbolo la bandera de calavera del anime 'One Piece', que representa a los piratas que luchan por la libertad.

La convocatoria fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del colectivo (@somosgeneracionmx), donde los organizadores llamaron a los jóvenes a reunirse en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino.

Su principal objetivo es fomentar la conciencia ciudadana.

"Somos jóvenes que amamos profundamente a nuestro país y estamos hartos de la misma corrupción, los mismos abusos y los mismos resultados", señala el video compartido por el grupo.

El movimiento insiste en que no tiene vínculos partidistas ni ideológicos, y que su propósito es despertar conciencia ciudadana. "No somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza", agrega su manifiesto. 'Generación Z México' ha vinculado su convocatoria con la iniciativa "Salvemos la Democracia", que busca recolectar firmas para promover una reforma electoral que fortalezca las instituciones democráticas.

uD83CuDFBC ¡Si le das más poder al poder, más duro va a venirte a joder! uD83CuDFB6



La Generación Z ya hizo suyo el himno libertario "Gimme The Power" de Molotov, junto al emblema de One Piece, como banda sonora y bandera del feroz movimiento en contra del narco-régimen de MORENA, cuya primera… pic.twitter.com/E9WiBC9msL — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) November 4, 2025

Entre sus principales demandas se encuentran:

Transparencia y democracia: Piden un gobierno más trasparente y democrático, donde las decisiones se tomen en beneficio de la ciudadanía.

Eliminar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.

Terminar con el 'chapulineo' político y la sobrerrepresentación en el Congreso.

A través de esta marcha, la 'Generación Z México' busca que las voces jóvenes trasciendan las redes sociales y se apropien del espacio público, con el fin de exigir un país más justo, transparente y consciente.

#MañaneraDelPueblo

uD83DuDEA8 FUERA MÁSCARAS



Exhiben como el PRI subió ayer a la Cámara de Diputados con la Bandera de One Piece para promocionar la marcha de Generación Z... pic.twitter.com/xnjZuJYGe6 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 5, 2025

La propagación del símbolo

La bandera de los Sombrero de Paja comenzó a verse en protestas en Indonesia y Nepal, donde la juventud se levantó contra la corrupción y la censura. Desde entonces, el símbolo se ha extendido por países como Filipinas, Serbia, Kenia, Perú y Madagascar, transformándose en un emblema universal de unidad y resistencia generacional.

La Generación 'Z' utiliza referencias de la cultura popular para dotar de fuerza visual y emocional a sus movimientos sociales. Al igual que la máscara de Guy Fawkes de V de 'Vendetta', el maquillaje de 'Joker' o el saludo de tres dedos de 'Los Juegos del Hambre', la bandera de 'One Piece' se ha convertido en un símbolo colectivo de resistencia frente a la injusticia y la opresión, y en una expresión del anhelo por cambiar el sistema.

Fuente: Tribuna del Yaqui