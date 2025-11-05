Ciudad de México.- Este miércoles 5 de noviembre de 2025, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García asumió como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), donde presentó sus cinco compromisos; además, se pronunció respecto a la Reforma Electoral.

Tras la Reforma al Poder Judicial, el periodo de Gilberto de Guzmán Bátiz García será del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027, después de la segunda elección del Poder Judicial. Cabe señalar que es el primer magistrado presidente del máximo órgano electoral que fue electo por el voto popular.

#AHORA Gilberto Batiz asume la presidencia del TEPJF.



Andrea Meraz vía @Radio_Formula.

En la sesión solemne estuvo presente el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz; la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, y Néstor Vargas Solano, presidente del órgano de administración del Poder Judicial de la Federación. Ante ellos, el nuevo titular del Tepjf dijo que pondrá por encima de cualquier diferencia personal o política, el interés superior de la democracia y la justicia electoral.

Gilberto Batiz asume como presidente del Tribunal Electoral; estos son sus cinco compromisos

¿Cuáles son sus cinco compromisos?

Colegialidad funcional: Propuso que el trabajo dentro del tribunal se base en la colaboración entre diferentes visiones, fomentando el respeto, el diálogo constructivo y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Un tribunal cercano: Planteó que el Tepjf debe ser una institución abierta y comprensible para la sociedad, que comunique de manera clara sus resoluciones y promueva la educación cívica, en especial entre grupos que históricamente han sido marginados o discriminados. Decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad: Hizo un llamado a los magistrados a resolver con una mirada institucional y de largo plazo, priorizando la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones. Aterrizaje administrativo ordenado y racional: Sugirió realizar una revisión responsable del presupuesto, asegurando que los recursos se utilicen de forma eficiente y que las finanzas del Tribunal se mantengan sólidas y equilibradas. Justicia con rostro humano: Propuso que las resoluciones judiciales reflejen sensibilidad social y tomen en cuenta la diversidad cultural, económica y regional del país.

Sobre la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que buscará "transformar los cimientos" del sistema electoral mexicano y de los medios de impugnación; además, afirmó que esta reforma representa uno de los retos más importantes que enfrentará el tribunal.

#AlMomento | Asume como presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, cuyo nombre aparecía en los polémicos acordeones de la #ElecciónJudicial



Fuerza Informativa Azteca

Fuente: Tribuna del Yaqui