Sheinbaum confirma que Grecia Quiroz será la nueva alcaldesa de Uruapan: "Hoy toma posesión"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 5 de noviembre que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumirá el cargo como presidenta municipal de Uruapan y se hará este día en el congreso estatal. Indicó que el martes 4 de noviembre se reunió con Grecia Quiroz, a quien le expresó su respaldo y aseguró que se alcanzaron acuerdos con la familia de Manzo para garantizar justicia y apoyo al municipio de Uruapan.

Sheinbaum explicó que tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz tomará posesión del cargo en una ceremonia que se celebrará hoy en el congreso de Michoacán. "Acordamos seguir en comunicación y apoyo a Uruapan. Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, tomará posesión hoy mismo", afirmó la presidenta, al tiempo que subrayó la importancia de continuar con el respaldo a la comunidad uruapense, especialmente en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que sigue en desarrollo.

#Nacional | Sheinbaum confirma que Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan uD83DuDDE3? pic.twitter.com/LsZFWHHpCy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

La presidenta también detalló que, en el marco de una reunión que tuvo lugar el día anterior en Palacio Nacional, Grecia Quiroz, junto con el hermano de Carlos Manzo, Juan Manzo, y un equipo cercano, exigieron justicia por el asesinato del alcalde. La presidenta Sheinbaum expresó su compromiso de que el caso será tratado con la seriedad que merece. "Ellos exigen justicia y que se llegue hasta el final de la investigación. Lo entendemos perfectamente, y estamos comprometidos a apoyar en todo lo necesario", agregó Sheinbaum.

Asimismo, destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa que busca atender los desafíos de seguridad y justicia en el estado, sigue avanzando. Sheinbaum indicó que, en una reunión con su gabinete legal y ampliado, se distribuyeron tareas para preparar el borrador del plan, el cual se presentará en los próximos días.

También reveló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunirá hoy con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para coordinar esfuerzos en el marco de este plan. Sheinbaum anticipó que el primer borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia estará listo para ser presentado la próxima semana, con el fin de establecer medidas concretas para mejorar la seguridad en el estado y brindar estabilidad a las familias afectadas por la violencia.

#Nacional | Sheinbaum conversa con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo: Esto hablaron uD83DuDC40https://t.co/XjtO6PargA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

La mandataria federal destacó que la seguridad de los habitantes en Uruapan y Michoacán en general sigue siendo una prioridad para su gobierno. Por lo tanto, Sheimbaum afirmó que, en coordinación con las autoridades locales y estatales, se implementarán acciones inmediatas para garantizar la paz en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui