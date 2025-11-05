Sheinbaum conversa con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo: Esto hablaron

Ciudad de México.- Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Grecia Quiroz, nueva alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien fue ultimado a balazos el pasado Día de Muertos en un evento público. En la conversación también participaron autoridades federales.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que el encuentro forma parte de los acuerdos establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia presentada el mismo martes 4 de noviembre para atender la situación de violencia en la entidad michoacana y reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

uD83DuDD34La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan



Además, informó que se va a apoyar al municipio en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.#planmichoacan #Uruapan #greciaquiroz… pic.twitter.com/4550FCdOYP — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) November 5, 2025

Así fue la conversación entre Sheinbaum y Grecia Quiroz

Si bien Sheinbaum Pardo no profundizó el la conversación que tuvo con Quiroz, explicó que en la reunión también estuvieron presentes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); familiares del alcalde asesinado, incluido Juan Manzo; y colaboradores cercanos al expresidente municipal.

La presidenta afirmó que escucharon las inquietudes de la familia y reiteró que el Gobierno Federal dará acompañamiento al caso, con énfasis en que la investigación avance hasta esclarecer los hechos y se castigue a los responsables.

Por otra parte, la presidenta de México añadió que el primer borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia estará listo la tarde del viernes 7 de noviembre, con la intención de presentarlo la próxima semana. Adelantó que el documento establecerá acciones de prevención, operativos de seguridad, atención a víctimas y coordinación institucional.

También informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la sesión del Gabinete de Seguridad realizada antes de la conferencia de prensa matutina. Durante la reunión revisaron el avance de las investigaciones y la estrategia de seguridad en el estado. Además, Sheinbaum confirmó que el gobernador se reunirá este mismo día con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para continuar con el diseño de las acciones contempladas en el plan.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'