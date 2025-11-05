Superluna gigante y lluvia de estrellas este noviembre 2025: ¿A qué hora se puede observar esta noche?

Ciudad de México.- La superluna más grande de 2025 llegará durante el mes de noviembre, y se le conoce tradicionalmente como la 'Luna del castor'. Además, en esta parte del año también se registrarán lluvias de meteoros y seguirá el paso del cometa C/2025 A6 (Lemmon), conocido como el 'cometa Halloween'.

Por ello, el cielo nocturno ofrecerá este noviembre uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: La superluna más cercana de 2025, visible en la noche del miércoles 5 de noviembre. Según la NASA, este fenómeno "ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena".

En esta ocasión, el satélite natural se acercará a aproximadamente 356,833 kilómetros de nuestro planeta, lo que hará que se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena promedio. Aunque a simple vista la diferencia puede parecer sutil, las fotografías o la comparación con otras lunas llenas permiten notar claramente su tamaño y luminosidad.

La NASA explica que estas variaciones se deben a que la órbita lunar no es circular, sino elíptica. Por ello, a lo largo del mes, la distancia entre la Tierra y la Luna cambia continuamente, y solo en su punto más cercano, el perigeo, se produce la llamada superluna.

El 5 de noviembre de 2025, el cielo nocturno regaló un espectáculo inolvidable



La impresionante 'Superluna de Castor' deslumbrará el próximo 5 de noviembre a las 7:19 de la mañana (hora central de México). Aunque el momento exacto es breve, su cara totalmente iluminada se podrá apreciar desde la noche del 4 y hasta el 6 de noviembre.

Noviembre trae consigo otras emocionantes lluvias de meteoros:

Lluvia de meteoros Táuridas del Norte: Pico del 11 al 12 de noviembre.

Lluvia de Meteoros Leónidas: Pico del 17 al 18 de noviembre.

Además, la Luna Nueva será el 20 de noviembre, siendo el mejor momento para observar las estrellas gracias a la mínima luz lunar.

