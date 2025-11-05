(VIDEO) Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán.- Grecia Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó al Congreso de Michoacán para rendir protesta como alcaldesa sustituta, tras el asesinato de su esposo el pasado sábado 1 de noviembre en un evento público. Quiroz expresó que llega "con el corazón destrozado" tras el asesinato de su esposo, pero aseguró que su legado "está más fuerte que nunca" y que "el 'Movimiento del Sombrero' no lo callaron ni lo van a callar".

Aunque la Ley Orgánica de Michoacán señala que en ausencia de un presidente municipal las funciones deben ser asumidas por el síndico, Hilda Flor Campo Maldonado, quien ocupa el cargo, rechazó el puesto. Ante esto, el llamado 'Movimiento del Sombrero', encabezado por Manzo, propuso a Grecia Quiroz. La esposa de Carlos Manzo era la presidenta honoraria del DIF de Uruapan.

uD83DuDD34#ÚltimaHorauD83DuDD34 Grecia Quiroz rindió protesta como Alcaldesa de Uruapan en el Congreso de Michoacán, cuatro días después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.https://t.co/OZXCJL7oOz

uD83DuDCF9Especial pic.twitter.com/U290037mu8 — REFORMA (@Reforma) November 5, 2025

Él (Carlos Manzo) nació para ser el presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido, porque ningún político le llegará a ese nivel", dijo Grecia Quiroz al tomar protesta frente al Congreso de Michoacán.

Durante su discurso señaló que el legado que dejó su esposo está más fuerte que nunca. "Este 'Movimiento del Sombrero' no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo, firme, con la convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable". "Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron un héroe, se llevaron un gran líder, un líder que jamás, quedará en el olvido", señaló. Dijo que llegaba con el valor que le enseñó su esposo, con la entereza con la que él se levantaba, "todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México".

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Quiroz tomaría protesta como alcaldesa. La presidenta Sheinbaum expresó su compromiso de que el caso será tratado con la seriedad que merece. "Ellos exigen justicia y que se llegue hasta el final de la investigación. Lo entendemos perfectamente, y estamos comprometidos a apoyar en todo lo necesario".

uD83DuDD34 Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, asegura que el “Movimiento del Sombrero” sigue firme



Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, expresó que llega “con el corazón destrozado” tras el asesinato de su esposo, pero aseguró que su legado “está más fuerte que nunca” y que “el… pic.twitter.com/y9MlqEcjqU — Azucena Uresti (@azucenau) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui