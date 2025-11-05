VIDEO: Jóvenes de la Facultad de Derecho reprenden a Hugo Aguilar por elección judicial

Ciudad de México.- En el marco de su participación en el foro 'Reforma Judicial, Democracia y Ciudadanía', organizado por la Escuela Judicial Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un par de jóvenes increparon al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Los jóvenes criticaron los argumentos del ministro Hugo Aguilar y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quienes defendieron el nuevo modelo impulsado por Morena para conformar un sistema judicial a nivel nacional: Mediante votación popular. Uno de ellos, identificado como Jorge, estudiante del séptimo semestre de Derecho en la UNAM, sugirió que los acordeones serían la evidencia de un supuesto vínculo a los intereses del partido del poder para que jueces, magistrados y ministros utilizaran los cargos que ahora ostentan, ya que los nombres que aparecían en estas 'guías' fueron los ganadores de la elección.

Aseguró que ello daría un mensaje de "doblegarse a un poder político para poder llegar a un cargo de elección". "¿No le parece a usted arriesgado el mensaje que se le da a las nuevas generaciones de juristas en razón de las evidencias completamente fidedignas de que los acordeones fueron deliberadamente repartidos por el partido en el poder? ¿No le parece a usted una completa locura el mensaje que proyecta este nuevo proyecto del que usted ostenta para las nuevas generaciones de juristas? El mensaje sería doblegarse a un poder fáctico, además de político, para poder llegar a un cargo de elección", comentó el joven.

La transmisión del evento concluyó sin que quedaran documentadas las intervenciones de los jóvenes ni las respuestas del ministro presidente. En tanto, la segunda persona que increpó a Hugo Aguilar Ortiz puso sobre la mesa la posibilidad de que los perfiles que son electos para el cargo, no son los mejor preparados para ejercer el cargo, ello por las grabaciones que se difundieron donde se evidencia la falta de conocimiento y experiencias de los jueces.

Situación que, a su parecer, evita "acercar la justicia al pueblo" y afecta a la ciudadanía al no tener un debido proceso. También cuestionó si verdaderamente la independencia judicial no se había trastocado, luego de decisiones que aparentemente beneficiaron a que el partido en el poder tuviera mayoría en el Poder Legislativo.

"En esta Facultad estudiamos derecho y usted ha venido a traer un discurso en el que nos habla de acercar la justicia al pueblo, pero acercar la justicia al pueblo es decir que todos los tribunales colegiados de circuito, que los colegiados de apelación, que los juzgados de distrito tengan personas competentes y en los últimos días todos hemos visto cómo esto no ha sucedido".

"No podemos aceptar como Facultad de Derecho que el magistrado Fuentes Barrera nos venga a decir que no se trastocó la independencia judicial, cuando están los acordeones, cuando todos vimos la supermayoría que se le regaló al partido en el poder", dijo el joven. Por otra parte, a la salida de los ponentes, intentaron acercarse e interrogar al ministro Hugo Aguilar Ortiz, pero no tuvieron la oportunidad de intercambiar palabras nuevamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui