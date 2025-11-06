Javier Duarte, exgobernador de Veracruz solicita libertad anticipada; jueza definirá su caso el 12 de noviembre

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de ocho años en prisión por una sentencia emitida en su contra por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, último procedimiento penal que tiene en su contra, por lo que podría salir antes de prisión.

La solicitud se hizo oficial durante una audiencia celebrada este lunes ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en el que la defensa del exgobernador presentó 24 pruebas y testimonios a su favor, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 en su contra.

Javier Duarte cumple 95% de su condena. Créditos: Internet

Durante la audiencia, que inició a las 10 de la mañana y terminó pasada las 18:00 horas, la jueza federal especificó que Javier Duarte enfrentaba otra causa penal en el ámbito federal, por un delito electoral, así como tres causas del fuero común en Veracruz por diversos delitos, mismas que ya fueron dejadas sin efecto.

De esta forma, al aceptar que ambas partes presenten todas sus pruebas y testimonios, la jueza Zamorano Herrera agendó para el próximo miércoles 12 de noviembre la audiencia en la que definirá si el exgobernador de Veracruz recupera su libertad, tras mantenerse preso desde el 26 de septiembre de 2018, cuando fue detenido en Guatemala. En caso de que no se apruebe la libertad anticipada de Javier Duarte, el término de su sentencia sería en abril de 2026.

El caso de Javier Duarte es uno de los más polémicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que el exgobernador de Veracruz, y referente de lo que antes se le llamaba 'el Nuevo PRI', fue vinculado con una estructura de empresas fantasma en las que lavaba dinero. Duarte fue vinculado por el desvío de mil 600 millones de pesos del erario de Veracruz, además de delitos como delincuencia organizada y blanqueo de recursos.

El exmandatario solicitó licencia para afrontar la justicia; sin embargo, escapó a Guatemala junto con su esposa Karime Macías, donde estuvo prófugo. En ese periodo, el gobernador interino, Miguel Ángel Yunes, denunció que el Gobierno de Javier Duarte administró quimioterapias pediátricas que tenían agua destilada en vez de medicamento, tema que se condenó a nivel nacional en enero del 2017, aunque no fue juzgado por eso.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa obteniendo una condena de sólo nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, por lo que en teoría estará en la cárcel hasta 2026... y @franciscozea habló fuerte pic.twitter.com/SF78TNFEdP — imagenzea (@imagenZea) September 27, 2018

Javier Duarte estaría en su derecho de solicitar la libertad anticipada, ya que cumplió con más del 70 por ciento de su sentencia; sin embargo, la FGR aún buscaría alternativas para que esto no pase. A finales de noviembre del año pasado, y luego de una polémica audiencia, Javier Duarte fue exonerado por el delito de desaparición forzada; sin embargo, la Fiscalía aún buscaría que Guatemala, donde estuvo preso, permitiera procesar al exgobernador de Veracruz por otros delitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui