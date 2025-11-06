Joven de 17 años asesinó a Carlos Manzo, Perú declara persona non grata a Sheinbaum y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, este jueves 6 de noviembre la información en cuanto a noticias de México ha estado muy movida. Si a ti te ha resultado complicado mantenerte al tanto de lo que ocurre en la agenda nacional, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En el resumen de este día, conoce quién fue la persona que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado sábado 1 de noviembre.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Perú declara a Claudia Sheinbaum persona non grata

El Congreso de Perú declaró a la presidenta Claudia Sheinbaum, como persona non grata, ya que la acusa de intervenir en los asuntos internos de su país; este hecho se da después de que el país andino decidiera romper relaciones con México, porque le dieron asilo político a Betssy Chávez, quien es acusada por un intento de Golpe de Estado en Perú.

Javier Duarte solicita libertad anticipada

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de 8 años en prisión por una sentencia emitida en su contra por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que podría salir antes de la cárcel.

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino de Carlos Manzo

Este mismo jueves 6 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la identidad del presunto responsable del asesinato del político Carlos Manzo, quien fue acribillado el pasado sábado 1 de noviembre en un evento público en Uruapan; el atacante era un menor de edad de tan solo 17 años, originario de Paracho, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

Fuente: Tribuna del Yaqui